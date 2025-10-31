SZC công bố thông tin nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Theo thông tin SZC công bố, ngày 30/10, Công ty đã nhận Quyết định số 2226/QĐ-XPHC-DON ngày 28/10/2025 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, Công ty phải nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2024 số tiền 3,52 tỷ đồng, tiền chậm nộp là 213,5 triệu đồng và tiền phạt vi phạm hành chính là 704,8 triệu đồng.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai thông báo SZC phải nộp tổng số tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp và tiền phạt là hơn 4,4 tỷ đồng; thời hạn chấp hành, thực hiện là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Theo thông tin từ lãnh đạo Công ty, nguyên nhân của việc xử phạt là do Cơ quan thuế thực hiện truy thu thuế TNDN theo công văn hướng dẫn về chính sách thuế TNDN của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế trong quá trình rà soát việc kê khai, xác định nghĩa vụ thuế năm 2024 của Công ty.

SZC đã chủ động phối hợp với Cơ quan thuế trong suốt quá trình kiểm tra, rà soát và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Công ty sẽ nghiêm túc chấp hành Quyết định xử phạt và hoàn tất nộp phạt vào ngân sách Nhà nước, đồng thời sẽ thực hiện tự kê khai, điều chỉnh thuế đối với các niên độ có liên quan và thực hiện hạch toán theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của SZC trong các năm qua ghi nhận kết quả tăng trưởng khá tốt với phần lớn tỷ trọng doanh thu đến từ KCN Châu Đức. Trong niên độ gần nhất (năm 2024), Công ty đạt doanh thu 911 tỷ đồng, vượt 3,4% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 302 tỷ đồng, vượt 32,4% kế hoạch; nộp ngân sách 148 tỷ đồng, vượt 7,4% kế hoạch.

9 tháng năm 2025, SZC đạt doanh thu hơn 745 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 242 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 7% so với cùng kỳ năm 2024. So với kế hoạch năm 2025, Sonadezi Châu Đức đã thực hiện được 77% kế hoạch doanh thu và 80% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Lãnh đạo SZC thông tin, tình hình kinh doanh quý cuối năm 2025 nhiều khả quan với doanh thu từ hợp đồng thuê đất KCN Châu Đức sẽ đạt khoảng 300 tỷ đồng, mảng khu đô thị, sân golf và các hoạt động khác cũng dự kiến đóng góp thêm 50 tỷ đồng. Dự phóng kết quả năm 2025, SZC sẽ hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện vượt mức một số chỉ tiêu cơ bản.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu SZC đang ở mức giá 31.000 đồng/cp. Trước đó, vào ngày 07/10, SZC đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá.