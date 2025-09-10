Tạ của 'Mưa đỏ' nhập viện

Ngày 10/9, Phương Nam chia sẻ hình ảnh nằm viện tại Thanh Hóa và cho biết anh đang điều trị cúm A. Khán giả để lại bình luận hỏi thăm "anh Tạ", mong anh sớm trở lại. Trước đó, nam diễn viên lộ vẻ mệt mỏi khi về Thanh Hóa, đến trường THPT Hoằng Hóa 3 - ngôi trường anh từng theo học - giao lưu với tư cách diễn viên phim Mưa đỏ.

Thông tin Phương Nam nhập viện khiến nhiều đồng nghiệp trong Mưa đỏ như Lương Gia Huy, Lâm Thanh Nhã, Hứa Vĩ Văn... bày tỏ sự lo lắng và gửi lời hỏi thăm.

Phương Nam chia sẻ hình ảnh nhập viện ở Thanh Hóa.

Khán giả cũng để lại nhiều bình luận động viên: “Lịch cinetour dày đặc nên hôm buổi cuối thấy anh mệt lắm, không còn sức để cười", "Thấy anh gần như kiệt sức khi giao lưu ở Thanh Hóa". "Mong anh giữ sức khỏe, lúc nào hồi phục hẳn rồi gặp mọi người sau cũng được, đừng cố quá anh nhé”, “Nhìn anh ở cinetour mấy hôm khuya trước cũng thấy rõ anh suy nhược rồi"... khán giả bình luận.

Sau ba tuần ra rạp, Mưa đỏ gần chạm mốc doanh thu 600 tỷ đồng, phá kỷ lục phim Việt cao nhất mọi thời. Ngoài nội dung được khán giả đánh giá cao, dàn diễn viên được chú ý nhờ diễn xuất ấn tượng, đặc biệt là Phương Nam - vai tiểu đội trưởng Tạ. Anh nông dân Thanh Hóa với khẩu hiệu "K3 Tam Sơn còn, Thành cổ còn" được khán giả yêu thích với nhiều câu thoại duyên dáng.

Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, Phương Nam nói "không dám nhận công" vì được nhắc đến như gương mặt nổi bật nhất trong Mưa đỏ. Phương Nam khẳng định thành công không đến từ cá nhân mà nhờ sức mạnh tập thể. “Một bộ phim cũng giống như đội bóng, không ai có thể tỏa sáng một mình. Nếu bạn diễn của mình hay, tôi mới có thể diễn tốt. Vai Tạ nổi bật được là nhờ cả một tập thể cộng hưởng”, anh nói.

Nam diễn viên cũng tự nhìn nhận còn nhiều thiếu sót. “Khi xem lại bản thân trên màn ảnh, tôi thấy chưa trọn vẹn mọi thứ. Nếu có phần hai, tôi chắc chắn sẽ cố gắng làm tốt hơn, để nhân vật Tạ sống động và trọn vẹn hơn nữa”, anh chia sẻ thêm.

Để hóa thân vào nhân vật Tạ, Phương Nam phải thay đổi ngoại hình. “Khi bước vào đoàn phim, tôi nặng tới 78 kg, thân hình đồ sộ không giống người lính ngày ấy. Tôi phải ép cân, tập luyện, rám da dưới nắng và sau hai tháng giảm gần 15 kg. Đó là thử thách lớn nhất nhưng tôi thấy xứng đáng”, Phương Nam chia sẻ với Tiền Phong.