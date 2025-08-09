Tác dụng của quả ớt ít ai ngờ đến

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) cho biết, quả ớt giúp giảm đau, kích thích tiêu hóa và thậm chí có thể hỗ trợ điều trị ung thư.

Nhiều người thường dùng ớt để chữa các bệnh như đau bụng do lạnh, ăn uống khó tiêu hay đau khớp. Lá ớt cũng được dùng để chữa rắn cắn.

Y học hiện đại cũng chứng minh nhiều công dụng của ớt. Hoạt chất capsaicin trong ớt là nguyên nhân gây ra vị cay và cảm giác nóng. Chất này kích thích não bộ sản xuất endorphin, một loại morphin nội sinh có tác dụng giảm đau tự nhiên. Vì vậy, capsaicin đặc biệt có ích cho bệnh nhân viêm khớp mạn tính và ung thư.

Theo y học cổ truyền, ớt có vị cay, tính nóng, được dùng để tán hàn, kiện tỳ, tiêu thực. (Ảnh: Như Loan)

Các bài thuốc hay từ ớt

Dưới đây là một số bài thuốc dân gian từ ớt đã được kiểm chứng và lưu truyền:

Chữa rụng tóc do hóa trị liệu: Ngâm 100g ớt chín với rượu trắng trong 10-20 ngày. Dùng rượu này bôi lên da đầu để kích thích mọc tóc.

Hỗ trợ điều trị bệnh chàm (eczema): Giã nhỏ một nắm lá ớt tươi với một thìa mẻ chua, sau đó gói lại bằng vải sạch và đắp lên vùng da bị chàm đã rửa sạch bằng nước muối.

Chữa rắn rết cắn: Giã nát lá ớt rồi đắp vào vết thương. Lặp lại 1-2 lần mỗi ngày cho đến khi hết đau.

Giảm đau do viêm khớp, đau lưng: Giã nhỏ 15 quả ớt chín, 3 lá đu đủ và 80g rễ chỉ thiên, sau đó ngâm với cồn theo tỷ lệ 1/2. Dùng hỗn hợp này để xoa bóp các khớp bị đau.

Chữa mụn nhọt: Lá ớt giã nát với một chút muối, đắp vào nhọt đang sưng mủ sẽ giúp giảm đau, nhọt nhanh vỡ và mau lành.

Ngoài ra, ớt còn giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch nhờ các hoạt chất giúp máu lưu thông, tránh đông vón tiểu cầu. Hoạt chất capsaicin trong ớt cũng được dùng trong các loại thuốc dán hoặc kem bôi ngoài da để giảm đau do di chứng thần kinh sau bệnh zona.