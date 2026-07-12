Tài khoản ngân hàng nhận liên tiếp 2 giao dịch tổng cộng 7 triệu đồng trong một ngày, người phụ nữ lập tức báo công an

Công an xã Mường Thàng kịp thời hỗ trợ trao trả tiền chuyển khoản nhầm cho anh Bùi Văn Dứng (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 10/7, Công an xã Mường Thàng tiếp nhận đơn trình báo của chị Bùi Thị Nhiên về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được hai khoản tiền với tổng số tiền 7.000.000 đồng, gồm 3.000.000 đồng và 4.000.000 đồng được chuyển vào ngày 09/7 nhưng chị không biết người chuyển cũng như mục đích chuyển tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mường Thàng đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ chủ sở hữu của các khoản tiền trên.

Qua xác minh xác định, số tiền 3.000.000 đồng là của chị Bùi Thị Thoa, trú tại xóm Yên Thượng, xã Mường Thàng và số tiền 4.000.000 đồng là của anh Bùi Văn Dứng, trú tại xóm Đai, xã Mường Thàng do sơ suất trong quá trình giao dịch nên đã chuyển nhầm vào tài khoản của chị Bùi Thị Nhiên.

Ngay trong ngày, Công an xã Mường Thàng đã liên hệ, hướng dẫn và hỗ trợ các bên hoàn tất các thủ tục cần thiết để chị Bùi Thị Thoa và anh Bùi Văn Dứng nhận lại đầy đủ số tiền đã chuyển nhầm.

Nhận lại tài sản của mình, chị Bùi Thị Thoa và anh Bùi Văn Dứng bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mường Thàng cùng chị Bùi Thị Nhiên vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ, giúp các công dân nhanh chóng nhận lại số tiền bị chuyển nhầm.

Công an xã Mường Thàng kịp thời hỗ trợ trao trả tiền chuyển khoản nhầm cho chị Bùi Thị Thoa (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Sự việc tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ; đồng thời thể hiện tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc phát sinh trong đời sống xã hội.



Qua vụ việc trên, Công an xã Mường Thàng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận được tiền chuyển khoản từ người lạ; tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền không rõ nguồn gốc hoặc do người khác chuyển nhầm vào mục đích cá nhân, tránh vi phạm các quy định của pháp luật, đặc biệt là hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.



Khi phát hiện có giao dịch chuyển nhầm, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan Công an gần nhất hoặc ngân hàng để được hỗ trợ xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch qua tài khoản ngân hàng và trên không gian mạng nhằm hạn chế rủi ro, tránh xảy ra những thiệt hại không đáng có.﻿