Tài sản gia đình ông Trịnh Văn Quyết được gỡ phong tỏa, trở lại giao dịch bình thường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp về việc hủy bỏ quyết định tạm dừng biến động, giao dịch và chuyển nhượng đối với các tài sản đứng tên Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch CTCP Tập đoàn FLC cùng một số cá nhân liên quan.



Trước đó, ngày 5/4/2022 để phục vụ điều tra các vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS (UPCoM: ART), CTCP Xây dựng Faros (ROS) và các công ty có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã yêu cầu tạm dừng biến động tài sản của Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và Lê Thị Ngọc Diệp.



Đến ngày 26/6/2025, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bản án phúc thẩm đối với vụ án. Tại phiên xử, Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Hội đồng xét xử quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn giao dịch tài sản theo yêu cầu trước đây của cơ quan điều tra. Bản án này hiện đã có hiệu lực pháp luật.



Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các cá nhân liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo hủy bỏ việc tạm dừng biến động, giao dịch và chuyển nhượng tài sản đối với nhóm cá nhân nói trên.