Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài sản gia đình ông Trịnh Văn Quyết được gỡ phong tỏa, trở lại giao dịch bình thường

09-09-2025 - 20:29 PM | Doanh nghiệp

Tài sản gia đình ông Trịnh Văn Quyết được gỡ phong tỏa, trở lại giao dịch bình thường

Hội đồng xét xử quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn giao dịch tài sản theo yêu cầu trước đây của cơ quan điều tra.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp về việc hủy bỏ quyết định tạm dừng biến động, giao dịch và chuyển nhượng đối với các tài sản đứng tên Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch CTCP Tập đoàn FLC cùng một số cá nhân liên quan.

Trước đó, ngày 5/4/2022 để phục vụ điều tra các vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS (UPCoM: ART), CTCP Xây dựng Faros (ROS) và các công ty có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã yêu cầu tạm dừng biến động tài sản của Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và Lê Thị Ngọc Diệp.

Đến ngày 26/6/2025, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bản án phúc thẩm đối với vụ án. Tại phiên xử, Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Hội đồng xét xử quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn giao dịch tài sản theo yêu cầu trước đây của cơ quan điều tra. Bản án này hiện đã có hiệu lực pháp luật.

Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các cá nhân liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo hủy bỏ việc tạm dừng biến động, giao dịch và chuyển nhượng tài sản đối với nhóm cá nhân nói trên.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xây dựng Hoà Bình thay Giám đốc Tài chính

Xây dựng Hoà Bình thay Giám đốc Tài chính Nổi bật

Một công ty dược chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

Một công ty dược chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25% Nổi bật

Hợp tác FPT và VIMC nâng tầm quản trị tài chính Ngành Hàng hải Việt Nam

Hợp tác FPT và VIMC nâng tầm quản trị tài chính Ngành Hàng hải Việt Nam

17:30 , 09/09/2025
SAGS ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất với Sun PhuQuoc Airways

SAGS ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất với Sun PhuQuoc Airways

17:30 , 09/09/2025
Vietjet nhận giải thưởng "Xuất sắc về dịch vụ Hàng không và Trải nghiệm khách hàng"

Vietjet nhận giải thưởng "Xuất sắc về dịch vụ Hàng không và Trải nghiệm khách hàng"

17:30 , 09/09/2025
Nhóm cổ phiếu Vingroup tăng vọt sau thông tin khởi kiện 68 tổ chức và cá nhân

Nhóm cổ phiếu Vingroup tăng vọt sau thông tin khởi kiện 68 tổ chức và cá nhân

16:54 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên