Tài sản số là chìa khoá đưa Việt Nam trở thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực?

Tài sản số đang là xu hướng đầu tư thịnh hành trên toàn cầu, với tốc độ lan toả chóng mặt. Tại Việt Nam, lĩnh vực đầy tiềm năng này cũng đang đứng trước bước ngoặt mang tính lịch sử. Quốc hội chính thức thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số hồi giữa tháng 6, có hiệu lực từ 01/01/2026, đánh dấu lần đầu tiên tài sản số được công nhận tại Việt Nam.

Mới nhất, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết số 05 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/09/2025, thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm. Nghị định giúp nhà đầu tư có một cái nhìn tổng quát về thị trường tài sản số với những quy định chặt chẽ.

Khung pháp lý này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro đầu cơ bằng cách hạn chế các nền tảng chưa được quản lý. Đồng thời đáp ứng định hướng phát triển sâu hơn thị trường vốn nội địa thông qua việc định vị Việt Nam trở thành một trong những trung tâm tài sản mã hóa có quản lý tại châu Á trong tương lai gần.

Chia sẻ tại talkshow The Investors mùa 2 – The Resilient do CafeF và VPBankS đồng tổ chức, ông Mai Huy Tuần – Tổng Giám đốc SSI Digital (SSID) cho rằng, định hướng đưa Việt Nam trở thành trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu khu vực là chiến lược sáng suốt. Trong đó, tài sản số được đánh giá sẽ là một trong những chìa khoá để hiện thực hoá mục tiêu này.

“Với các kênh tài chính truyền thống hay các lĩnh vực như AI, bán dẫn, chúng ta đang bị bỏ khá xa so với các nước trên thế giới như Mỹ, c hâu Âu, Nhật Bản… Trong khi đó, tài sản số chỉ mới phát triển mạnh mẽ 10 năm gần đây và những người Việt Nam đã tham gia ngay từ đầu. Với động lực từ con người, như việc các bạn trẻ phát triển cộng đồng tài sản số, tôi tin nếu Việt Nam chớp cơ hội này , chúng ta sẽ không thua bất kỳ quốc gia nào” , ông Tuần khẳng định.

Thực tế, từ trước khi chính thức được Luật hóa, tài sản số đã có tốc độ lan toả chóng mặt tại Việt Nam. Theo thống kê từ Statista năm 2024, số người dùng tài khoản tài sản số tại Việt Nam ước tính đạt 10,15 triệu, chưa bao gồm thị trường NFT, gấp 5 lần năm 2019. Một thống kê khác của Triple A năm 2023 cho thấy con số này có thể lên đến 20,1 triệu tài khoản. Việt Nam hiện xếp thứ 5 thế giới về mức độ phổ cập tài sản mã hóa với quy mô nắm giữ ước tính khoảng 100 tỷ USD

Rõ ràng, Việt Nam đã bắt kịp với tài sản số khá sớm. Thậm chí, tỷ lệ người Việt nắm giữ “key member” (thành viên trọng yếu) tại các dự án blockchain hiện nay khá lớn. Nhiều Dev (Developer) (người phát triển dự án) chính của các sàn lớn như OKX, Binance là người Việt, từ cộng đồng đi lên. “ Sau khi được Luật hoá, tôi nghĩ cộng đồng đó sẽ quay về Việt Nam và đóng góp cho nền kinh tế, tăng trưởng GDP trong tương lai” , ông Tuần nhấn mạnh.

Không thể phủ nhận tài sản số là lĩnh vực hấp dẫn. Tuy nhiên, đi kèm với đó là không ít rủi ro và “cạm bẫy”. Trước khi được Luật hoá, rất nhiều dự án lừa đảo khiến nhà đầu tư thiệt hại lên đến hàng chục nghìn tỷ. Nhà đầu tư “hồ hởi” khi có một kênh đầu tư mới nhưng cũng cần thận trọng trước khi tham gia.

“Tôi khuyên tất cả nhà đầu tư nên tìm hiểu một cách kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, Chính phủ nên có những trung tâm tư vấn chính thống cho nhà đầu tư hiểu bản chất tài sản số là gì, rủi ro đến từ đâu. Khi có một dòng tài sản mới được chấp thuận, chúng ta cần giáo dục thị trường. Đó là điều chúng ta cần phải làm để tránh cho nhà đầu tư mất những đồng tiền mồ hôi công sức” , ông Tuần chia sẻ.