Tài sản tăng thêm hơn 1 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 2 Đông Nam Á

02-12-2025 - 18:45 PM | Doanh nghiệp

Với việc tăng 1,1 tỷ USD trong một ngày, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng giàu thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau tỷ phú Prajogo Pangestu (Indonesia).

Theo dữ liệu thời gian thực được Forbes cập nhật chiều 2/12, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, đã lên mức 24,7 tỷ USD, tăng 1,1 tỷ USD trong 24 giờ qua.

Với mức tăng mạnh này, ông Vượng hiện xếp vị trí 92 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes xếp hạng.

Tính riêng phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 2/12, Chủ tịch Vingroup lọt top 5 tỷ phú gia tăng khối tài sản nhiều nhất thế giới, cùng với CEO Nvidia Jensen Huang (+2,5 tỷ USD); ông chủ Zara Amancio Ortega (+2,4 tỷ USD); CEO NetEase William Ding (+2 tỷ USD); Chủ tịch LVMH Bernard Arnault (+1,7 tỷ USD).

Tài sản tăng thêm hơn 1 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 2 Đông Nam Á- Ảnh 1.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 5 tỷ phú gia tăng khối tài sản nhiều nhất thế giới trong ngày. (Ảnh chụp màn hình)

Đặc biệt, với việc sở hữu khối tài sản ròng gần 24,7 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng đã trở thành người giàu thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. Chủ tịch Vingroup hiện chỉ xếp sau tỷ phú Prajogo Pangestu (Indonesia) với 42 tỷ USD, xếp thứ 41 thế giới. Ông Prajogo Pangestu là người sáng lập và Chủ tịch của Tập đoàn Barito Pacific, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hóa dầu, năng lượng, khai thác than và năng lượng tái tạo.

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được thúc đẩy bởi đà tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu VIC. Đóng cửa phiên giao dịch 2/12, VIC dừng ở mốc 275.500 đồng/cổ phiếu, tăng gấp gần 7 lần kể từ đầu năm.

Ngoài cổ phiếu VIC, mức độ biến động của các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup cũng góp phần tác động đến giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng.

Thời gian qua, hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup liên tục được mở rộng. Trong tháng 10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng gia đình thành lập nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau như: VinMetal (thép), Vin New Horizon (dưỡng lão), V-Film (giải trí).

Gần đây, ông Phạm Nhật Vượng thành lập và góp 71% vào VinSpace - công ty có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông, vận tải hàng hóa hàng không.

Theo Bằng Lăng

VTCNews

