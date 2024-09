Tại sao chuyển tiền thành công nhưng không nhận được tiền?

Trong những năm trở lại đây, các phương thức thanh toán “không tiền mặt” dần trở nên phổ biến rộng khắp, đặc biệt là chuyển khoản nhanh qua ứng dụng ngân hàng.

Tuy nhiên khi chuyển tiền online, nhiều người dùng gặp phải tình trạng hệ thống báo giao dịch thành công, tiền đã bị trừ khỏi tài khoản người gửi nhưng tài khoản thụ hưởng vẫn chưa nhận được tiền. Điều này có thể gây ra cảm giác bất an, lo lắng cũng như ảnh hưởng tới quá trình thanh toán của khách hàng.

Một nguyên nhân phổ biến khi chuyển khoản thành công nhưng chưa nhận được tiền là nhập sai thông tin người nhận. Đôi khi chỉ sai 1 chữ số, tiền của khách hàng có thể bị chuyển sang tài khoản của người khác. Quá trình “đòi” lại tiền chuyển khoản nhầm có thể rất phức tạp và khó khăn, do đó khách hàng nên kiểm tra lại kĩ tên/số tài khoản người nhận trước khi thực hiện xác nhận giao dịch.

Khách hàng có thể đã nhập sai số tài khoản người nhận.

Lỗi đường truyền cũng là một lý do thường gặp khiến giao dịch tạm thời bị gián đoạn. Số tiền của bạn sẽ được chuyển đi sau khi mạng ổn định trở lại. Tương tự, lỗi hệ thống ngân hàng cũng là nguyên nhân khiến tiền chưa được chuyển tới người nhận. Khi đó, nhiều ngân hàng sẽ thông báo lỗi và đề nghị khách hàng thực hiện lại giao dịch sau ít phút hoặc sử dụng phương thức chuyển tiền thường.



Lỗi đường truyền hoặc lỗi hệ thống khiến giao dịch không thành công.

Ngoài ra, chuyển khoản nhưng nhận được tiền có thể do khách hàng đã sử dụng dịch vụ chuyển tiền thường thay vì chuyển tiền nhanh 247. Trong trường hợp này, số tiền sẽ được chuyển trong vòng 24 giờ làm việc từ khi giao dịch được xác nhận. Nếu giao dịch liên ngân hàng thực hiện vào cuối tuần hoặc ngày lễ, người nhận có thể phải đợi đến ngày làm việc tiếp theo để nhận tiền.

Đối với giao dịch quốc tế, tiền có thể phải đi qua ngân hàng trung gian, và bất kỳ sự cố nào ở bước này cũng có thể dẫn đến sự trì hoãn. Bên cạnh đó, một số giao dịch có thể bị từ chối hoặc trì hoãn do các lý do như số tiền vượt quá hạn mức giao dịch hoặc vấn đề về tài khoản.

Ngoài những nguyên do kể trên, nếu bên gửi đã chụp bill chuyển khoản thanh toán làm “minh chứng”, nhưng người nhận vẫn không thấy tiền được cộng vào tài khoản (chậm nhất là 5-10p với chuyển khoản nhanh, trong vòng 24h với chuyển khoản thường), rất có khả năng họ đã dính vào một phi vụ lừa đảo.

Hiện nay, đã xuất hiện một số trang web giả mạo bill chuyển khoản giống thật đến 100%, với giao diện giống hệt ứng dụng chính thức của ngân hàng, thậm chí còn có logo, mã giao dịch, ngày tháng, giờ giấc và nhiều chi tiết khác.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Tân An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với V.T.T (1992, Long An) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi sử dụng app chuyển tiền giả mạo để qua mặt chủ cửa hàng điện thoại, chiếm đoạt thành công chiếc điện thoại OPPO Reno T8 trị giá 4,2 triệu đồng.

Để giảm thiểu tình trạng lỗi chuyển khoản dẫn đến việc không nhận được tiền, khách hàng nên lưu ý kiểm tra kỹ thông tin giao dịch, lưu giữ bằng chứng giao dịch và liên hệ với ngân hàng ngay khi phát hiện lỗi. Ngoài ra, người nhận cũng nên kiểm tra biến động số dư thường xuyên để tránh bị những chiêu trò lừa đảo tinh vi qua mắt.