Tại sao hơn 50.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tin dùng phần mềm kế toán online này?

Thách thức lớn nhất đặt ra cho các CEO và CFO là làm thế nào để đảm bảo dòng tiền được kiểm soát chặt chẽ, chi phí được tối ưu hóa, và dữ liệu tài chính luôn minh bạch tuyệt đối. Chuyển đổi số và tự động hóa nghiệp vụ kế toán được coi như một giải pháp cốt lõi của doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán online EasyBooks tiên phong cung cấp công cụ quản trị tài chính tối ưu cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Với hơn 50.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh tin dùng, con số này không chỉ là một cột mốc về thị phần mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ về chất lượng và độ tin cậy. Vậy, yếu tố nào đã giúp EasyBooks trở thành lựa chọn hàng đầu, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số?

Đơn giản và dễ dùng với mọi người

Một trong những rào cản lớn nhất đối với việc áp dụng công nghệ kế toán mới chính là sự phức tạp và độ khó trong quá trình chuyển đổi. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các SMEs (doanh nghiệp vừa và nhỏ) và hộ kinh doanh, vẫn ngần ngại từ bỏ sổ sách truyền thống vì lo sợ phải đối mặt với giao diện công nghệ rườm rà và học tập tốn thời gian.

EasyBooks đã giải quyết vấn đề này bằng cách tập trung vào triết lý "Đơn giản và dễ dùng với mọi người". Giao diện của EasyBooks được thiết kế trực quan, tinh gọn, với các chức năng được sắp xếp logic, giúp kế toán viên, thậm chí là người mới, có thể nắm bắt và thao tác thành thạo chỉ trong thời gian ngắn..

Tự động hóa, tăng hiệu suất

Yếu tố cốt lõi giúp phần mềm kế toán EasyBooks chinh phục hơn 50.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh chính là khả năng tự động hóa quy trình kế toán một cách mạnh mẽ, chuyển đổi công việc nhập liệu thủ công thành quy trình tự động, thông minh.

EasyBooks tiên phong ứng dụng công nghệ AI để tự động hóa nhập liệu chứng từ. Phần mềm có thể tự động nhận diện, trích xuất và hạch toán dữ liệu từ các chứng từ đầu vào, hóa đơn, và sao kê ngân hàng. Khả năng này giúp tăng hiệu suất làm việc lên gấp 10 lần so với phương pháp truyền thống. Kế toán không còn phải vật lộn với hàng trăm, hàng ngàn giao dịch mỗi tháng, giải phóng họ khỏi công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại để tập trung vào các nghiệp vụ đòi hỏi tư duy phân tích, hoạch định chiến lược.

Bảo mật dữ liệu, không giới hạn người dùng

EasyBooks là phần mềm kế toán online phát triển trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud Computing), mang lại những lợi ích chiến lược về tính linh hoạt và bảo mật dữ liệu.

Việc không giới hạn người dùng và khả năng truy cập mọi lúc, mọi nơi là yếu tố then chốt trong mô hình làm việc hiện đại. Kế toán viên có thể dễ dàng làm việc từ xa, chủ doanh nghiệp theo dõi báo cáo ngay cả khi đang đi công tác và kế toán dịch vụ có thể quản lý đồng thời nhiều công ty. Điều này tối ưu hóa sự phối hợp trong nội bộ doanh nghiệp và đáp ứng xu hướng làm việc từ xa đang thịnh hành.

Hỗ trợ khách hàng nhanh chóng

Sự phức tạp của nghiệp vụ kế toán đòi hỏi một hệ thống hỗ trợ phải luôn sẵn sàng. Một phần mềm kế toán chỉ thực sự mạnh khi có một đội ngũ hỗ trợ chất lượng.

EasyBooks không chỉ mạnh về tính năng mà còn đặt trọng tâm vào hỗ trợ khách hàng nhanh chóng. Đội ngũ hỗ trợ của EasyBooks được đánh giá cao về khả năng phản hồi nhanh chóng, hỗ trợ liên tục và tận tình qua đa kênh (Tổng đài CSKH, Zalo, Facebook...). Việc hỗ trợ kịp thời, đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm như làm báo cáo tài chính, giúp doanh nghiệp tránh được những chậm trễ có thể gây ra hậu quả lớn về mặt tài chính và pháp lý.

Tích hợp hệ sinh thái, đáp ứng toàn diện

Để trở thành giải pháp hàng đầu, phần mềm kế toán không thể hoạt động độc lập. EasyBooks thể hiện sức mạnh của mình qua khả năng kết nối và tích hợp đa dạng. EasyBooks tích hợp sâu rộng với hệ thống hóa đơn điện tử và thuế điện tử quốc gia. Việc tích hợp này giúp doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế nhanh chóng, đối soát chính xác chứng từ, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Cơ quan Thuế ngày càng siết chặt quy định về chứng từ điện tử và báo cáo tài chính.

EasyBooks nằm trong hệ sinh thái sản phẩm của Softdreams (đơn vị sở hữu), bao gồm: Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm bán hàng EasyPos, Phần mềm nhân sự EasyHRM... Khi đồng bộ các phần mềm sẽ mang lại lợi thế chiến lược cho doanh nghiệp, dữ liệu bán hàng, nhân sự và hóa đơn được tự động kết nối, luân chuyển trọn vẹn vào hệ thống kế toán EasyBooks.

Hướng tới tương lai, phần mềm EasyBooks đặt mục tiêu phục vụ 100.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đồng thời tiếp tục cập nhật công nghệ nhằm tối ưu quy trình kế toán, hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính hiệu quả hơn.

EasyBooks đang định vị không chỉ là một phần mềm kế toán, mà là một giải pháp quản trị tài chính hiện đại, giúp các doanh nghiệp Việt Nam vững vàng trên hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Quý khách hàng quan tâm đến EasyBooks có thể tìm hiểu tại: https://easybooks.vn.