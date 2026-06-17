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Tại sao Mbappe mặc áo một mình một kiểu ở World Cup?

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Giải mã chi tiết lạ trên áo đấu của Kylian Mbappe trong trận gặp Senegal.

Trong trận ra quân của đội tuyển Pháp tại vòng bảng FIFA World Cup 2026 gặp Senegal trên sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ) sáng 17/6, siêu sao Kylian Mbappé đã thu hút mọi sự chú ý khi ra sân với một chi tiết vô cùng đặc biệt trên chiếc áo đấu màu lam truyền thống.

Khác với các đồng đội, chiếc áo của tiền đạo mang băng đội trưởng tuyển Pháp được đính thêm một phù hiệu Chiếc giày vàng độc quyền từ ban tổ chức. Đây là đặc quyền dành riêng cho siêu sao 28 tuổi nhằm vinh danh danh hiệu Vua phá lưới mà anh đã giành được tại kỳ World Cup trước đó ở Qatar với 8 pha lập công.

Sự thay đổi mang tính nhận diện này không chỉ tôn vinh thành tích cá nhân của Mbappe mà còn biến anh trở thành tâm điểm ngay khi bước ra từ đường hầm.

Tay áo của Mbappe có thêm 1 chiếc giày vàng (Ảnh: Getty)

Không phụ sự kỳ vọng và bộ trang phục đặc biệt, số 10 của "Les Bleus" đã biến trận đấu thành sân khấu của riêng mình. Sau hiệp một bế tắc trước lối chơi kỷ luật của đại diện châu Phi, Mbappe đã tỏa sáng rực rỡ trong hiệp hai với một cú đúp đẳng cấp ở các phút 66 và 90+6, góp công lớn vào chiến thắng chung cuộc 3-1 của nhà đương kim Á quân thế giới.

Tay áo của các cầu thủ khác không có (Ảnh: Getty)

Cú đúp bàn thắng vào lưới Senegal không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho tuyển Pháp mà còn giúp Mbappe chính thức vượt qua huyền thoại Olivier Giroud để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Pháp với 58 bàn thắng. Đồng thời, với tổng cộng 14 pha lập công qua các kỳ World Cup, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid cũng chính thức vượt mặt hai tượng đài Pele và Lionel Messi trên bảng xếp hạng những cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử giải đấu này để lọt vào top 3 người ghi bàn nhiều nhất.

Sự khởi đầu hoàn hảo cùng chiếc áo đấu đặc biệt tại giải đấu năm nay một lần nữa khẳng định vị thế ngôi sao số một hành tinh của Kylian Mbappe, mở màn cho chiến dịch chinh phục cúp vàng thế giới lần thứ hai trong sự nghiệp của anh.

Theo The Sun

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Theo Tiên Tiên

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
World Cup, mbappe

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