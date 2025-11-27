Tài xế công nghệ chia sẻ bí quyết chạy xe hiệu quả

Gần đây, nhiều tài xế công nghệ kiêm nhà sáng tạo nội dung đã đăng tải các video hướng dẫn cách tối ưu thời gian chạy xe, sử dụng tính năng công nghệ và giao tiếp với khách. Những nội dung đơn giản, dễ áp dụng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng vì giúp tối ưu hành trình làm việc và gia tăng cơ hội thu nhập.

Bí quyết tối ưu thời gian chạy xe, tăng cơ hội thu nhập

Theo chia sẻ từ tài khoản "Anh Grab may mắn" (TP.HCM), một tài xế Grab lâu năm thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm thực tế, việc nắm rõ khung giờ cao điểm – đặc biệt là từ 11h đến 13h – và chủ động đứng gần khu vực có nhiều quán ăn giúp tăng khả năng nhận đơn. Bên cạnh đó, việc đăng ký chương trình Giờ Vàng giúp tài xế chọn trước khu vực hoạt động, từ đó tối ưu lộ trình và đảm bảo thu nhập ổn định.

"Cái lợi của chương trình này là mình đăng ký khu vực nào thì đến khung giờ vàng chỉ cần chạy trong khu vực đó là có đơn. Vì vậy lộ trình chạy xe cũng tối ưu hơn. Thêm nữa là được gán đơn liên tục nên thu nhập cũng nhiều hơn bình thường", anh cũng cho biết thêm.

Nắm rõ khung giờ cao điểm và đăng ký chương trình Giờ vàng là một trong những cách giúp bác tài này tối ưu thu nhập.

Không chỉ quan tâm đến thu nhập, nhiều tài xế công nghệ còn chú trọng việc tối ưu thời gian để có thêm nhiều cuốc xe. Theo tài khoản "ViTi Vui Vẻ" (TP.HCM), bác tài chạy Grab part-time (bán thời gian) cho biết anh thường xuyên sử dụng tính năng "Nhận chuyến xe sớm" để tiết kiệm thời gian chờ giữa các chuyến. Công việc chính của anh là thợ cắt tóc, còn buổi tối thì tranh thủ chạy Grab khoảng 2-4 tiếng, nên với anh, việc tối ưu thời gian chạy là vô cùng quan trọng.

"Khi bật tính năng này lên, app sẽ giúp mình nhận cuốc mà không cần thao tác tay, đồng thời, lúc vừa gần tới điểm trả khách, là app tự nổ cuốc mới ở gần đó luôn. Tính năng này giúp mình giảm thời gian chờ cuốc xe tiếp theo, có cơ hội nhận được nhiều cuốc hơn thì mình cũng có thêm thu nhập.", bác tài "ViTi Vui Vẻ" chia sẻ.

Bí kíp ứng xử và giao tiếp với khách hàng

Khi giao hàng hay chở khách, cách giao tiếp khéo léo luôn là lợi thế giúp các bác tài dễ nhận được đánh giá 5 sao và thêm tiền tip. Nhớ lại một lần lạc đường khiến đơn giao trễ, bác tài "ViTi Vui Vẻ" kể: "Lần đó mình cũng xin lỗi, mong khách thông cảm vì đường hơi khó đi nên giao trễ, chị cũng nhiệt tình dễ thương lắm. Chỉ thấy mình cực quá nên bo thêm cho mình. Mình rút ra bài học cứ mạnh dạn xin lỗi và cảm ơn khách, mình dễ thương với khách trước, biết đâu họ cũng dễ thương lại với mình."

Anh cũng khuyên các anh chị em tài xế nên chủ động liên hệ và nhờ khách hướng dẫn khi phải giao đơn ở khu vực mới, hay trong ngõ hẻm:"Địa chỉ ở khu vực của khách nên khách sẽ rõ đường đi hơn mình. Nếu kiếm không ra địa chỉ thì đừng ngại nhờ khách chỉ đường. Mình chịu khó hỏi thì sẽ giao đơn nhanh hơn."

Giao tiếp khéo léo chính là yếu tố giúp các bác tài có được những chuyến xe 5 sao và sự yêu mến từ khách hàng.

Với dịch vụ di chuyển như GrabBike, bác tài "Xế Nhông Nhông Daily" (Hà Nội) với kinh nghiệm gần 8 năm chạy xe công nghệ, cũng chia sẻ những kinh nghiệm giao tiếp tinh tế, nhất là với khách nước ngoài. Anh bật mí: "Chỉ cần anh em luôn vui vẻ, nhiệt tình từ lúc gọi cho khách đến lúc đón khách là đã ghi được 99 điểm rồi. Một điểm còn lại nhưng lại rất quan trọng nằm ở cách mình phục vụ và giao tiếp với khách hàng trên chuyến xe."

Đối với khách nước ngoài, việc biết thêm một số mẫu câu giao tiếp cơ bản cũng là một điểm cộng.

Chia sẻ về kinh nghiệm trò chuyện với hành khách, anh cho biết: "Anh em nên nói chuyện nhẹ nhàng, trò chuyện những chủ đề như thời tiết hôm nay, tình hình thời sự hay tin tức hot trên mạng xã hội. Khi giao tiếp, anh em cũng nên để ý xem khách hàng như thế nào, đối với khách có vẻ hướng nội, không thích chia sẻ nhiều thì mình sẽ hạn chế hỏi chuyện nhiều."

Đối với khách nước ngoài, bác tài cần học thuộc một số mẫu câu giao tiếp cơ bản để trò chuyện trong lúc chở khách. "Anh em có thể học sẵn vài mẫu câu cơ bản như "Where are you from?", hay "How long will you stay in Vietnam?", đây là một điểm cộng cực kỳ lớn sẽ giúp anh em có thêm tiền tip ", bác tài "Xế Nhông Nhông Daily" hào hứng chia sẻ.

Những kinh nghiệm được chia sẻ cho thấy việc kết hợp linh hoạt giữa các tính năng trên ứng dụng, hiểu biết về khu vực hoạt động, và kỹ năng giao tiếp sẽ giúp các bác tài công nghệ tối ưu hiệu quả công việc hằng ngày. Dù mỗi người có cách làm riêng, tinh thần học hỏi và chủ động nâng cao chất lượng phục vụ vẫn là điểm chung, góp phần mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách và cải thiện cơ hội thu nhập.