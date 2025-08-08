Tài xế công nghệ lao xe vào chốt CSGT thoát khỏi kẻ 'ngáo đá'

Theo đó, sáng 8/8, ông N.Q. (SN 1966, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) – tài xế Grab ô tô - nhận cuốc xe từ khách sạn Mỹ Khê 3 đến số 52 Nguyễn Văn Linh.

Kẻ ngáo đá bị lực lượng CSGT khống chế. (Ảnh: CA)

Ngay khi vừa lên xe, vị khách đã có những biểu hiện bất thường với lời nói cộc cằn, thái độ hung hăng, liên tục hăm dọa tài xế.

Khi đến địa chỉ đã đặt, đối tượng không xuống xe mà ép buộc anh N.Q. tiếp tục chở tới bến xe Đà Nẵng. Lúc này, anh N.Q. vẫn giữ bình tĩnh, vừa điều khiển phương tiện vừa quan sát tìm cơ hội thoát thân.

Khi đến đường Nguyễn Tri Phương và thấy Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, đang làm nhiệm vụ, anh Q. nhanh trí lái thẳng xe vào chốt, mở cửa bước xuống và cầu cứu.

Tiếp nhận thông tin, các chiến sĩ CSGT lập tức triển khai biện pháp nghiệp vụ, khống chế và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Thanh Khê để xác minh.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng được xác định là T.N.H.T. (SN 1987, trú đường Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng). Đối tượng vừa chấp hành xong thời hạn cai nghiện bắt buộc, trở về địa phương từ tháng 12/2024.

Tại thời điểm bị khống chế, T. có biểu hiện “ ngáo đá ”, loạn thần, không làm chủ hành vi. Tổ công tác đã phối hợp Công an phường và cơ quan chức năng đưa đối tượng đến Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng để cắt cơn, xét nghiệm ma túy.