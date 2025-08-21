Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang bị phạt 19 triệu đồng

Video: Ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trần Như V. (SN 1979, trú tại Thái Nguyên) về hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Trước đó, ngày 4/8, mạng xã hội xuất hiện clip xe ô tô tải BKS 29H-884.94, nhãn hiệu Mitsubishi đi ngược chiều trên đoạn Km117+250 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (thuộc phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), mặc dù tại đây có biển báo “Cấm đi ngược chiều”.

Ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng xác minh. Người điều khiển phương tiện được xác định là anh Trần Như V. (SN 1979, trú tại Thái Nguyên).

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế. Anh V. thừa nhận do đi lần đầu, không quen đường, chỉ sử dụng bản đồ trên điện thoại và không chú ý quan sát biển báo nên đã rẽ trái, đi ngược chiều trên cao tốc.

Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe V. về hành vi “Đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều”, theo điểm d khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024. Người này bị phạt 19 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Đi ngược chiều trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng. Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành luật, đi đúng chiều đường, quan sát kỹ hệ thống biển báo để bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người.