Tài xế xe điện: Lợi đơn lợi kép khi chạy dịch vụ bằng Limo Green

Chuẩn mực mới cho xe dịch vụ 7 chỗ

Gọi Limo Green là chiếc xe "chân ái cho anh em dịch vụ", anh Phạm Văn Dũng – một tài xế công nghệ – chia sẻ niềm vui khi chính thức được nhận xe vào đầu tháng 9. "Chuyến xe đầu tiên với Limo Green, khách khen êm, không mùi, không say xe, ngồi thoải mái", anh cho biết.

Ngay dưới bài đăng, nhiều phản hồi đồng tình từ cả khách hàng và tài xế khác liên tục xuất hiện: "Mình đi thử rồi, ghế Limo ôm người, ngồi rất thoải mái", "Chở khách bằng Limo Green, khách cứ khen rộng rãi suốt…

Trên thực tế, ngay từ khi công bố thông số, không gian nội thất rộng rãi luôn là một trong những điểm cộng lớn của Limo Green. Xe có kích thước tổng thể 4.740 x 1.872 x 1.723 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm, mang đến cảm giác thoáng đãng cho không gian bên trong. Thiết kế 7 chỗ rộng rãi đáp ứng đa dạng nhu cầu của hành khách. Đáng chú ý, hàng ghế thứ ba vẫn đủ rộng để người cao hơn 1,8 m ngồi thoải mái, với khoảng để chân hợp lý và trần xe thoáng, giúp chuyến đi thêm dễ chịu.

Về trang bị, mặc dù là mẫu xe sinh ra để phục vụ nhu cầu chạy dịch vụ, nhưng Limo Green vẫn được trang bị nhiều tiện nghi và công nghệ hiện đại: màn hình trung tâm 10,1 inch, cổng sạc USB-C cho 2 hàng ghế, cùng các tính năng an toàn tiêu chuẩn như camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, chống lật, phanh ABS/EBD/ESC…

Bên cạnh đó, hiệu năng vận hành cũng là điểm nhấn nổi bật của xe. "Cảm giác lái của Limo Green cực kỳ mượt mà, cân bằng và chắc chắn. Với công suất điện 160 kW (tương đương 201 mã lực), chiếc xe thực sự vượt trội so với nhiều mẫu 7 chỗ truyền thống. Xe lên ga êm, tốc độ 100 km/h ổn định, cách âm tốt, không phát ra bất kỳ tiếng động lạ nào, trong khi hệ thống treo sau đa điểm mang đến sự êm ái tuyệt vời", chia sẻ sau khi trải nghiệm Limo Green, anh Lê Hùng (kênh Autodaily) đánh giá.

Đặc biệt, về tầm vận hành – yếu tố then chốt với tài xế dịch vụ, nhiều bác tài cho biết Limo Green đáp ứng rất tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày. Sử dụng pin LFP 60,13 kWh cho phép tầm hoạt động lên đến 450 km/lần sạc, xe đủ sức "chạy phố" cả ngày, thậm chí phục vụ cả chuyến liên tỉnh mà không lo gián đoạn.

"Hôm qua được lấy xe nay chia sẻ cho các bác chuyến xe ghép đầu tiên với Limo Green. Hành trình về từ Hà Nội đến Nam Định 162 km, pin từ 50% xuống 14%, tương đương 1% đi 4,5 km như công bố", anh Đoàn Việt Dũng, chia sẻ trong một hội nhóm về xe điện.

Đồng quan điểm, anh Phùng Thế Trọng (kênh Xế Cộng) cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi trải nghiệm thực tế Limo Green trên hành trình từ Quy Nhơn đến Huế: "Xe xuất phát với 94% pin, đi được 250 km còn lại 45%. Nếu mức tiêu hao này duy trì ổn định thì Limo Green có thể đạt tới 500 km cho một lần sạc, chứ không phải 450 km như nhà sản xuất công bố".

Mẫu xe "cơm áo gạo tiền" của tài xế dịch vụ

Một trong những lý do quan trọng khiến Limo Green nhanh chóng trở thành mẫu xe được giới tài xế dịch vụ ưu tiên lựa chọn đó là bởi chi phí sử dụng cực kỳ thấp.

"Lý do mình chuyển sang xe điện là thấy kinh tế hơn và muốn trải nghiệm cái mới. Trước đây chạy dịch vụ, mỗi tháng tiền xăng cũng mất khoảng 10 triệu đồng, bảo dưỡng thì 4 – 5 triệu đồng/lần. Làm dịch vụ thì phải tính toán chi phí trước tiên", anh Bảo – tài xế dịch vụ đang chạy VinFast VF 5 và đã đặt cọc thêm Limo Green, chia sẻ trên kênh Xế Cộng.

Hiện tại, VinFast đang áp dụng chính sách miễn phí sạc pin đến hết tháng 6/2027, mang lại lợi thế kinh tế rõ rệt. Gần 2 năm sử dụng xe với chi phí năng lượng bằng 0, đây là ưu đãi khó tìm thấy ở bất kỳ mẫu xe nào khác trên thị trường. Ngoài ra, những tài xế mua xe Limo Green để chạy dịch vụ trên Xanh SM Platform còn được hưởng chính sách chia sẻ doanh thu lên tới 90% từ GSM. Đây là tỷ lệ rất tốt trên thị trường ứng dụng gọi xe công nghệ.

"Các bác tài rất quan tâm đến túi tiền. Đối với xe xăng dầu, chi phí nhiên liệu thường chiếm từ 35 – 45% tổng chi phí vận hành. Limo Green được miễn phí sạc, tức là tài xế sẽ cắt giảm hoàn toàn khoản chi phí này. Bảo dưỡng cũng nhẹ nhàng. Đây chính là sức hút của xe điện VinFast nói chung và Limo Green nói riêng với những người kinh doanh dịch vụ", reviewer Tùng Trịnh (kênh Xe Tinh Tế) phân tích.

Không chỉ vậy, khách hàng còn có cơ hội tiếp cận Limo Green với giá bán ưu đãi. Hiện tại, VinFast hỗ trợ trực tiếp 4% giá xe, đồng thời tặng thêm 15 triệu đồng cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Tài xế còn có thể lựa chọn hình thức trả góp, vay tới 70–80% giá trị xe với lãi suất tốt hơn thị trường tới 4% nhờ chương trình hợp tác giữa VinFast và các ngân hàng, đối tác tài chính.

Limo Green cũng mang lại sự yên tâm dài hạn với chính sách bảo hành 7 năm/160.000 km cho xe và 8 năm/160.000 km cho pin, đi kèm mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc và khoảng 300 xưởng dịch vụ phủ khắp cả nước, sẵn sàng hỗ trợ người dùng trên mọi hành trình.

Giới quan sát nhận định, với loạt lợi thế khác biệt từ thiết kế, trang bị đến chi phí vận hành, Limo Green nhiều khả năng sẽ tạo nên dấu ấn doanh số ấn tượng trong năm nay. Trong bối cảnh thị trường còn thiếu vắng một mẫu xe dịch vụ 7 chỗ vừa rộng rãi, vừa tối ưu chi phí, Limo Green đang nổi lên như lựa chọn số một cho giới tài xế.