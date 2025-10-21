Tạm giữ Đào Quang Hà vì chiếm đoạt tiền từ thiện

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 21/10 thông tin, cơ quan này đã tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (SN 2001, trú tại tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đào Quang Hà tại công an - Ảnh: Công an Thanh Hóa



Sự việc bắt nguồn từ vụ va chạm giao thông giữa xe của đoàn từ thiện tỉnh Đắk Lắk và một ô tô con của công dân Thanh Hóa.

Sau khi đoàn xe phải đền bù 100 triệu đồng, Hà, chủ Fanpage "Hà và Việt Nam" và là thành viên đoàn, đã đăng bài kêu gọi ủng hộ công khai số tài khoản cá nhân.

Hà đã nhận được tổng cộng khoảng 83 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, đối tượng chỉ chuyển cho chủ xe bị nạn số tiền 43.148.000 đồng.

Số tiền còn lại, khoảng 40 triệu đồng, đã bị Hà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.