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Tạm giữ hình sự Bùi Thị Quyên SN 1987

| | Xã hội

Bùi Thị Quyên đưa ra các thông tin gian dối về việc có mối quan hệ thân thiết với nhiều địa chính xã nên nhiều người đã tin tưởng đưa tiền cho Quyên để làm sổ đỏ.

Ngày 19/6, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng (Phòng Cảnh sát Hình sự) cho biết, trước đó, đơn vị đã tiếp nhận giải quyết tố giác của 2 công dân đều trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng, cùng tố giác Bùi Thị Quyên, sinh năm 1978, trú tại xã Mỹ Đồng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng (cũ), nay là phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng đồng bằng hình thức mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (đất 03) sang đất ở lâu dài (được cấp bìa đỏ).

Tạm giữ hình sự Bùi Thị Quyên SN 1978 - Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Thị Quyên (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Qua điều tra Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng xác định, Bùi Thị Quyên đưa ra các thông tin gian dối về việc có mối quan hệ thân thiết với địa chính xã Cao Nhân, địa chính xã Phù Ninh, địa chính huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng (cũ) làm được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở lâu dài.

Do tin tưởng vào những thông tin gian dối của Quyên đưa ra, các nạn nhân đã đưa cho Quyên tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng để Quyên làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lâu dài cho các thửa đất ruộng đã mua trước đó.

Số tiền này sau đó đã bị Quyên chiếm đoạt.

Hành vi của Bùi Thị Quyên cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 cần tiến hành khởi tố bị can để điều tra theo quy định.

Ngày 13/6, Bùi Thị Quyên đến Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Quyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ hình sự Bùi Thị Quyên SN 1978 - Ảnh 3.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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