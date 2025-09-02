Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng

02-09-2025 - 19:40 PM | Xã hội

Đây là 2 đối tượng giả danh Cảnh sát Hình sự cướp tài sản.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng và Công an phường An Dương vừa phối hợp truy bắt thành công 2 đối tượng giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự thực hiện hành vi cướp tài sản xảy ra vào ngày 29/8/2025, tại nút giao thông đèn xanh, đèn đỏ giao nhau giữa đường 351 và đường Nguyễn Trường Tộ, thuộc TDP Hoà Nhất, phường An Dương, Hải Phòng.

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng- Ảnh 1.

Các đối tượng Nguyễn Thành Như, Hoàng Đức Vượng và tang vật thu giữ

Trước đó, lúc 8h ngày 1/9/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường An Dương bắt Nguyễn Thành Như, sinh 1987, thường trú tại số 307AB, Tập thể Cá Hộp, phường Ngô Quyền, Hải Phòng và Hoàng Đức Vượng, sinh 1987, ở số 7C/26/73 Lê Lai, phường Ngô Quyền, Hải Phòng. 

Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan gồm: Xe mô tô BKS: 15AA-858.94 (của bị hại), 18B2-278.68 (xe đối tượng sử dụng); 5 điện thoại di động (3 điện thoại của bị hại, 2 điện thoại của đối tượng) và 1 khẩu súng dạng Colt quay, 1 khoá số 8, 2 bộ đàm nhãn hiệu Baofeng, 1 dùi cui điện không nhãn hiệu (tất cả đều là đồ giả, các đối tượng mua trên mạng), 1 băng đỏ thêu chữ “Trực chỉ huy”, mà các đối tượng đã sử dụng để “nguỵ trang” giả danh lực lượng Công an để thực hiện hành vi phạm tội. 

Tập trung đấu tranh mở rộng, các đối tượng còn khai nhận, trước đó, tối 21/8/2025, cùng thủ đoạn như trên, Nguyễn Thành Như đã thực hiện vụ cướp xe máy nhãn hiệu Honda- Lead.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng về tội cướp tài sản; tập trung đấu tranh mở rộng án để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tạm giữ hình sự chủ quán Phạm Thị Minh Thúy và một nhân viên

Tạm giữ hình sự chủ quán Phạm Thị Minh Thúy và một nhân viên Nổi bật

Các cửa ngõ TPHCM ken đặc xe cộ chiều cuối kỳ nghỉ lễ 2/9

Các cửa ngõ TPHCM ken đặc xe cộ chiều cuối kỳ nghỉ lễ 2/9 Nổi bật

Kéo dài thời gian Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước đến ngày 15-9

Kéo dài thời gian Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước đến ngày 15-9

19:18 , 02/09/2025
Bắt tạm giam nhân viên Trương Vĩnh Thiên

Bắt tạm giam nhân viên Trương Vĩnh Thiên

19:15 , 02/09/2025
Hơn 1.300 trường hợp gặp sự cố về sức khỏe được hỗ trợ y tế kịp thời trong A80

Hơn 1.300 trường hợp gặp sự cố về sức khỏe được hỗ trợ y tế kịp thời trong A80

17:57 , 02/09/2025
Tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P tham gia diễu binh 2/9 sáng nay: Tốc độ tới 3.085 km/h, tầm bắn 300km

Tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P tham gia diễu binh 2/9 sáng nay: Tốc độ tới 3.085 km/h, tầm bắn 300km

17:04 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên