Tạm giữ hình sự Võ Văn Nhật Quang

11-08-2025 - 12:47 PM | Xã hội

Võ Văn Nhật Quang là đối tượng cầm đầu nhóm mạo danh người thân nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

 
 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Nhật Quang (26 tuổi), Võ Nguyễn Hoàng Thông (27 tuổi), Võ Văn Tường (27 tuổi), Võ Hoàng Việt Hưng (34 tuổi) và Võ Văn Quang (22 tuổi), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị để điều tra về các hành vi “Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phát hiện nhóm đối tượng do Võ Văn Nhật Quang cầm đầu có dấu hiệu nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng này.

Tạm giữ hình sự Võ Văn Nhật Quang- Ảnh 1.

Ảnh: CA Đà Nẵng

Tạm giữ hình sự Võ Văn Nhật Quang- Ảnh 2.

Công an làm việc với đối tượng Võ Văn Nhật Quang trong đường dây. Ảnh: CA Đà Nẵng

Theo đó, nhóm Quang giả mạo tài khoản Facebook bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc để kết bạn, nhắn tin với người mua nhằm lấy số điện thoại. Sau đó, dùng số này đăng ký WhatsApp, lừa nạn nhân cung cấp mã OTP để chiếm quyền Facebook qua chức năng quên mật khẩu. Khi kiểm soát được tài khoản, nhóm giả danh chủ tài khoản nhắn tin lừa đảo người thân nhằm chiếm đoạt tiền với nhiều phương thức tinh vi. 

Với thủ đoạn này, từ tháng 12/2024 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện việc xâm nhập trái phép trên 70 thông tin tài khoản Facebook, số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng trên 10 tỷ đồng.

Tạm giữ hình sự Võ Văn Nhật Quang- Ảnh 3.

Một số tang vật trong vụ án. Ảnh: CA Đà Nẵng

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Qua đây, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các tài khoản Facebook mạo danh, đặc biệt khi giao dịch mua bán trực tuyến. 

Không cung cấp số điện thoại, mã OTP hay thông tin cá nhân cho người lạ, kể cả khi được yêu cầu với lý do đặt hàng hay xác nhận đơn. Khi nhận tin nhắn vay mượn hoặc yêu cầu chuyển tiền từ người quen, hãy xác minh qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp trước khi thực hiện để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Theo Chi Chi

