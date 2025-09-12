Tâm lý ngược dòng - Vì sao tháng Ngâu là “thời điểm vàng” để gom đất?

Vì sao tháng Ngâu là "thời điểm vàng" để gom đất?

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch thường được coi là thời điểm kiêng làm việc đại sự như mua nhà, mua đất hay chuyển nhà. Thực tế, ở nhiều quốc gia khác không tồn tại quan niệm này thì việc giao dịch nhà đất vẫn diễn ra bình thường.

Thực tế, nhiều năm trở lại đây cũng cho thấy tâm lý nhà đầu tư trong nước ngày càng chú trọng đến pháp lý, tiến độ và chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư. Điều này khiến việc mua bán không còn phụ thuộc vào yếu tố thời điểm, mà hướng nhiều hơn đến nhu cầu thực tế.

Thêm vào đó, tháng ngâu còn là thời điểm có nhiều cơ hội cho khách hàng lựa chọn về giá, bởi chủ đầu tư áp dụng nhiều chương trình chiết khấu và ưu đãi hấp dẫn. Nhiều khách hàng nhận thấy cơ hội hiếm có này đều sẵn sàng "xuống tiền" mua đất hoặc nhà phố. Những khách hàng đã thăm dò thị trường bất động sản trước đó cũng quyết định đặt cọc, bởi lo ngại sau tháng Ngâu, giá nhà đất sẽ tăng cao hơn.

Đây cũng là giai đoạn các chủ đầu tư chủ động tung hàng, nắm bắt tâm lý mới của thị trường. Do đó, các chính sách trong thời điểm này không chỉ đơn thuần là ưu đãi, mà còn là một chỉ dấu quan trọng về nội lực và tầm nhìn của doanh nghiệp.

Lợi ích song hành cho nhà đầu tư

Phân tích chính sách vừa được Hoang Huy New City công bố, có thể thấy rõ một chiến lược "kích hoạt kép", tác động đồng thời lên cả phía người mua và đại lý bán hàng.

Nhà đầu tư có thể lựa chọn hai hình thức ưu đãi hấp dẫn: Chiết khấu ngân hàng với hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc lên đến 18 tháng, cho phép vay tối đa 70% tổng giá trị hợp đồng (bao gồm VAT) cùng sự hỗ trợ lãi suất từ chủ đầu tư, giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu; hoặc chiết khấu trực tiếp dành cho khách hàng không sử dụng vay ngân hàng, với mức chiết khấu lên tới 7% tổng giá trị giao dịch (bao gồm VAT), mang lại lợi ích tối đa ngay tại thời điểm thanh toán.

Đón ưu đãi vàng, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống trong lành, thoáng mát tại Hoang Huy New City. (Ảnh Hoàng Huy)

Đặc biệt, chính sách mới của Hoang Huy New City vừa giúp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu, vừa nâng cao giá trị sở hữu. Các gói ưu đãi trị giá 200 triệu đồng cho phân khu Thiên Nga và 100 triệu đồng cho các phân khu khác được trừ thẳng vào hợp đồng mua bán, giúp hạ giá vốn ban đầu, yếu tố quan trọng để gia tăng biên lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Không gian "sống như ý, vui như hội" tại Hoang Huy New City song song với chuỗi sự kiện hấp dẫn diễn ra quanh năm. (Ảnh Hoàng Huy)

Song song với chính sách bán hàng, việc đan cài các ưu đãi vào chuỗi sự kiện "New Fest" diễn ra vào mỗi dịp cuối tuần được xem là một bước tiến mới, góp phần kích hoạt nhịp sống "đô thị lễ hội" tại Hoang Huy New City. Các sự kiện này không chỉ tạo không khí sôi động, mà còn trở thành điểm hẹn của giới đầu tư, tạo môi trường lý tưởng để trao đổi thông tin, thẩm định dự án và đưa ra phương án đầu tư phù hợp.

Được đánh giá là một trong những ưu đãi hấp dẫn nhất trong dịp tháng Ngâu, Hoang Huy New City thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của giới đầu tư, và khẳng định vị thế của một trong những dự án đáng đầu tư bậc nhất Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại.

