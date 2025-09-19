Tầm nhìn song hải: Vị thế tinh hoa của Blanca 6-7 tại Vũng Tàu

Cùng với chuẩn vận hành từ thương hiệu quốc tế và hệ sinh thái "all in one" đẳng cấp của Blanca City, căn hộ Blanca 6-7 hứa hẹn trở thành chuẩn mực sống ven biển mới tại Vũng Tàu, nơi giá trị thụ hưởng và giá trị đầu tư song hành, chỉ dành cho chủ nhân tinh hoa.

Tầm nhìn "song hải" khan hiếm trên thị trường

Trong bất động sản biển, tầm nhìn không chỉ là yếu tố tạo sức hút mà còn là "tài sản vô hình" đắt giá. Tại thiên đường nghỉ dưỡng hấp dẫn bậc nhất cả nước, 2 tòa tháp Blanca 6-7 may mắn hội tụ những gì tinh túy nhất của thiên nhiên Vũng Tàu.

Với quy hoạch 34 tầng nổi và 3 tầng hầm, Blanca 6-7 là số ít tòa tháp căn hộ tại Việt Nam sở hữu tầm nhìn ôm trọn hai phía đại dương. Một bên đón trọn bình minh trên Bãi Sau – bãi biển biểu tượng của miền Nam, mặt còn lại hướng về hoàng hôn trên Mũi Nghinh Phong và thảm xanh sân golf.

Những vị trí có thể ngắm cả bình minh và hoàng hôn tại Việt Nam vốn vô cùng hãn hữu, và các dự án BĐS sở hữu tọa độ này lại càng khan hiếm, nổi bật như những căn villa độc đáo tại Mũi Ông Đội, Phú Quốc. Với độ cao của các tòa tháp Blanca 6-7, siêu phẩm tầm nhìn này sẽ được tái hiện ở Vũng Tàu với dấu ấn độc đáo và riêng biệt. Đó là khoảnh khắc vô giá khi mỗi sớm, ánh ban mai chạm khẽ ô cửa, đánh thức chủ nhân bằng giai điệu rì rào của biển cả. Khi hoàng hôn buông, ban công căn hộ lại trở thành khung tranh vàng óng ánh, nơi ánh sáng rực rỡ và núi non biển trời ôm trọn từng khoảnh khắc.

Bên trong, các căn hộ được Ong&Ong (Singapore) "chấp bút", bàn giao hoàn thiện nội thất với concept đầy nghệ thuật. Từng chi tiết mang đến trải nghiệm sống tinh tế, kết hợp giữa bản sắc bản địa và gu thẩm mỹ hiện đại. Không cần đi thật xa để "chữa lành", bởi mỗi ngày tại căn hộ Blanca, thân - tâm - trí được "xoa dịu" bởi tiện nghi sống thời thượng cùng bức họa tuyệt tác của mỹ cảnh.

Căn hộ Blanca được bàn giao full nội thất với concept nghệ thuật, thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore).

"Blanca 6-7 đưa chủ nhân vào "câu lạc bộ giới hạn" những người nắm giữ được khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên, từ bình minh trong trẻo đến hoàng hôn tráng lệ. Đây là giá trị không thể sao chép, cũng chính là yếu tố bảo chứng cho khả năng tăng trưởng bền vững của tài sản", đại diện Sun Property khẳng định.

Kiến trúc các tòa tháp Blanca cũng mang đẳng cấp tương xứng khi được kiến tạo bởi Aedas - đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới. Lấy cảm hứng từ cánh buồm Pháp từng cập bến Vũng Tàu hàng thế kỷ trước, Blanca 6-7 sở hữu tạo hình thanh thoát, sắc trắng tinh khôi và những đường cong mềm mại sẽ sớm hiện diện như một biểu tượng mới bên Bãi Sau.

Các tòa tháp Blanca 6-7 mang sắc trắng tinh khôi, tạo hình cánh buồm do Aedas kiến tạo.

Vận hành quốc tế – bảo chứng khai thác và giá trị đầu tư

Theo báo cáo Knight Frank, bất động sản ven biển trên toàn cầu có mức giá cao hơn 76% so với bất động sản thông thường. Vào năm 2023, những ngôi nhà tại thành phố Sydney của Úc đã tạo ra mức giá chênh lệch 118% so với những ngôi nhà chỉ cách đó một con phố, không có mặt biển.

Lý do là bởi các hạn chế xây dựng nghiêm ngặt sẽ hạn chế nguồn cung, trong khi về phía người mua, các nhà đầu tư cạnh tranh gay gắt khi khả năng cho thuê nghỉ dưỡng và tỷ lệ lấp đầy cao hơn mức trung bình. Tại Việt Nam, cơ hội cho những bất động sản mặt biển ở các trung tâm du lịch cũng sẽ ngày một hạn chế, tạo ra bảo chứng cho giá trị tăng trưởng sản phẩm, đặc biệt là những căn hộ cao tầng với tầm nhìn ngoạn mục.

Với Blanca 6-7, điểm khác biệt của 2 tòa tháp này so với phần lớn dự án căn hộ biển trong khu vực là được vận hành bởi thương hiệu quốc tế. Điều này mang đến ba lợi ích nổi bật cho nhà đầu tư. Thứ nhất là quy trình khai thác chuyên nghiệp, công suất ổn định. Thương hiệu quốc tế sở hữu hệ thống đặt phòng toàn cầu, cộng đồng hội viên trung thành và kênh phân phối uy tín. Nhờ đó, công suất khai thác duy trì ổn định quanh năm – điều khó đạt được nếu chủ sở hữu tự quản lý.

Blanca 6-7 được vận hành bởi thương hiệu quốc tế, hứa hẹn mang đến hiệu quả khai thác vượt trội

Thứ hai, việc chia sẻ doanh thu tạo dòng tiền thụ động bền vững. Căn hộ vừa là nơi nghỉ dưỡng khi cần, vừa trở thành "tài sản cho thuê" mang lại lợi nhuận ngay cả khi chủ sở hữu vắng mặt.

Cuối cùng là sự bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản. Khác với cho thuê tự phát, mô hình vận hành quốc tế bảo đảm căn hộ luôn được chăm sóc, bảo trì đúng chuẩn. Nhờ vậy, giá trị tài sản không những được bảo đảm mà còn gia tăng theo thời gian, dễ dàng thanh khoản khi cần thiết. Trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, đây chính là bảo chứng quan trọng nâng tầm uy tín dự án.

Tiềm năng khai thác du lịch còn được nâng tầm khi Blanca 6-7 hưởng lợi từ hệ sinh thái "all in one" của Blanca City. Cư dân không chỉ sở hữu căn hộ biển, mà còn tận hưởng tiện ích của phân khu Blanca như vườn dạo bộ trên cao, hồ bơi vô cực, nhà hàng rooftop… hay tiện ích khủng của toàn dự án như công viên nước Sun World 15ha với 20 trò chơi, bãi biển riêng dài gần 1km, trung tâm thương mại mặt biển lớn bậc nhất Việt Nam…

Cư dân Blanca 6-7 hưởng trọn hệ sinh thái "all in one" với điểm nhấn Sun World 15ha

Giữa tầng không, một tách espresso tại vườn Pháp xanh mướt; dưới chân tháp, một thế giới giải trí bất tận. Chỉ vài bước chân, cư dân Blanca 6-7 vừa có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động, vừa tìm về khoảng lặng riêng tư giữa biển trời khoáng đạt.