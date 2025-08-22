Tân Sơn Nhất tăng chuyến, phục vụ 125.000 khách/ngày dịp Quốc khánh

Ngày 22/8, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có thông tin về việc phục vụ hành khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đơn vị này, trong thời gian phục vụ dịp cao điểm Quốc khánh 2/9 (từ 30/8 đến 2/9/2025), sản lượng khai thác tại sân bay sẽ tăng khoảng 6% so với hiện tại.

Dịp cao điểm Quốc khánh 2/9, dự kiến lượng khách đi và đến tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất - TPHCM đạt trung bình khoảng 125.000 lượt/ngày. Ảnh: TIA

Dự kiến, trung bình mỗi ngày có 730 chuyến bay đi và đến Tân Sơn Nhất, gồm 430 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế, tăng khoảng 40 chuyến so với ngày thường. Lượng khách trung bình mỗi ngày đạt khoảng 125.000 lượt (75.000 khách nội địa, 50.000 khách quốc tế), tăng gần 7.000 lượt so với hiện nay.

Hai ngày cao điểm nhất dự kiến rơi vào 30/8 (cao điểm khách nội địa đi) và 2/9 (cao điểm khách nội địa đến), với khoảng 750 chuyến bay và 130.000 lượt khách qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Hành khách làm thủ tục tại khu vực nhà ga hành khách T3 - Tân Sơn Nhất. Ảnh: TIA

Đến nay, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã hoàn tất việc phối hợp cùng các hãng hàng không và đơn vị liên quan trong công tác điều chỉnh khai thác. Theo đó, toàn bộ chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đã được chuyển sang khai thác tại nhà ga hành khách T3.

Riêng các chuyến bay nội địa của Vietjet Air vẫn tiếp tục phục vụ tại nhà ga hành khách T1 như trước.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đảm bảo an ninh, an toàn bay, điều hành giao thông linh hoạt trong giờ cao điểm.

Đơn vị vận hành sân bay khuyến cáo hành khách có mặt tại ga sớm, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, kiểm tra hành lý đúng quy định. Hành khách được khuyến khích làm thủ tục trực tuyến trước khi đến sân bay để tiết kiệm thời gian.