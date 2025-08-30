Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá

3.790 căn hộ tái định cư này được TPHCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng nhưng không ai mua. Từ đó đến nay, TPHCM tổ chức thêm nhiều đợt đấu giá khác nhưng cũng không tìm được chủ đầu tư cho các căn hộ này. Dự kiến, việc đấu giá lần thứ 5 cho 3.790 căn hộ tái định cư này sẽ được diễn ra trong năm 2025.