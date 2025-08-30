Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá

30-08-2025 - 19:44 PM | Bất động sản

3.790 căn hộ tái định cư này được TPHCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng nhưng không ai mua. Từ đó đến nay, TPHCM đã nhiều lần tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng vẫn không tìm được chủ mới. Hiện tại, các căn hộ tái định cư này đang hoang hoá, xuống cấp.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 1.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc lô R1, R2, R3, R4, R5 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 2.

Theo kế hoạch, công tác đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư theo phương án bán đấu giá 2 khối nhà (khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ) với mục đích nhà ở thương mại tại phường An Khánh.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 3.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (cơ quan thường trực Tổ Công tác đấu giá) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 4.

3.790 căn hộ tái định cư này được hoàn thành xây dựng từ năm 2015. Các căn hộ này nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 5.

Tuy nhiên, do phần lớn người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhận tiền tự tái định cư nên chỉ một vài block có người ở, một số ít được chuyển qua nhà ở thương mại từ lúc mới bắt đầu xây dựng như khu New City của Công ty Thuận Việt, với 1.229 căn hộ.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 6.

3.790 căn hộ tái định cư này được TPHCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng nhưng không ai mua. Từ đó đến nay, TPHCM tổ chức thêm nhiều đợt đấu giá khác nhưng cũng không tìm được chủ đầu tư cho các căn hộ này. Dự kiến, việc đấu giá lần thứ 5 cho 3.790 căn hộ tái định cư này sẽ được diễn ra trong năm 2025.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 7.

Hiện tại, nhiều block nhà, căn hộ tại đây đã xuống cấp.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 8.

Cảnh nhếch nhác ở một lối lên lên xuống cầu thang bộ.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 9.

Khu vực thang máy chung cư đã lâu không có ai sử dụng.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 10.

Sảnh ngoài rêu phong theo thời gian bỏ hoang.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 11.

Thiết bị phòng cháy chữa cháy hư hỏng.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 12.

Trên thực tế, việc TPHCM tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không thành công, nguyên nhân chủ yếu là bài toán tài chính. Điều này khiến không doanh nghiệp nào tham gia đấu giá.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 13.

Theo quy định, doanh nghiệp khi tham gia đấu giá phải ký quỹ 20% giá khởi điểm. Nếu đơn vị trúng đấu giá thì trong vòng một tháng phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá, 50% còn lại nộp trong vòng 90 ngày.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 14.

Trên thực tế hiện nay, việc huy động số tiền khoảng 10.000 tỷ đồng trong 3 tháng là điều không dễ với hầu hết các doanh nghiệp bất động sản.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 15.

Chưa kể, khu tái định cư này bỏ hoang lâu ngày nên có dấu hiệu xuống cấp. Nếu chuyển sang nhà ở thương mại thì chủ đầu tư phải đóng thêm tiền sử dụng đất nên họ không mặn mà.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 16.

Hiện tại, các dự án triển khai trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm có giá bán mỗi m2 thấp nhất cũng từ 150 triệu đồng. Những dự án giáp ranh cũng có giá trên dưới 100 triệu đồng/m2. Nghĩa là mỗi căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 70 m2 giá thấp nhất cũng lên đến từ 7 - 10 tỷ đồng. Trong khi tính bình quân mỗi căn hộ tái định cư đang đấu giá chỉ khoảng 2,6 tỷ đồng.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 17.

3.790 căn hộ tái định cư này đã xây dựng từ rất lâu lại bị bỏ hoang nhiều năm nên hạ tầng, hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy… xuống cấp.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 18.

Do xây dựng là căn hộ tái định cư nên thiết kế đã không đẹp mắt, chất lượng không cao cấp, tiện ích thiếu vắng càng khiến các căn hộ tại đây mất giá trị so với các dự án căn hộ thương mại cùng khu vực.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 19.

Do đó, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bất động sản cho rằng, có tổ chức đấu giá lần thứ 5 trong năm nay thì cũng sẽ khó tìm được nhà đầu tư do căn hộ cũ kỹ, xuống cấp, thiếu tiện ích.

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá- Ảnh 20.

Để giải quyết bài toán này, các chuyên gia đề nghị chuyển 3.790 căn hộ tái định cư này sang làm nhà ở xã hội.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng triệu người dân Hải Phòng sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Hàng triệu người dân Hải Phòng sẽ vui mừng khi biết thông tin này Nổi bật

Từ 3/9, hàng triệu người dân Hà Nội chú ý có thể nộp hồ sơ đất đai trực tuyến ở mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc địa giới hành chính

Từ 3/9, hàng triệu người dân Hà Nội chú ý có thể nộp hồ sơ đất đai trực tuyến ở mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc địa giới hành chính Nổi bật

Khu công nghiệp Phan Thiết 2 bị “điểm tên”

Khu công nghiệp Phan Thiết 2 bị “điểm tên”

19:34 , 30/08/2025
Đừng vội xuống tiền mua chung cư nếu chưa biết căn hộ hướng nào hợp nhất với gia đình trẻ

Đừng vội xuống tiền mua chung cư nếu chưa biết căn hộ hướng nào hợp nhất với gia đình trẻ

13:30 , 30/08/2025
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp xã

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp xã

13:15 , 30/08/2025
TPHCM cấp sổ hồng cho loạt dự án ở Khu đô thị Thủ Thiêm

TPHCM cấp sổ hồng cho loạt dự án ở Khu đô thị Thủ Thiêm

13:10 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên