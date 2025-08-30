Từ 3/9, hàng triệu người dân Hà Nội chú ý có thể nộp hồ sơ đất đai trực tuyến ở mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc địa giới hành chính

Ảnh do AI tạo ra.

Từ ngày 3/9/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công chính thức triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ bằng hình thức trực tuyến một phần, toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

Thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả, người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến ở mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc địa giới hành chính đối với các thủ tục như: Cấp đổi sổ đỏ, đính chính Giấy chứng nhận đã cấp, tách thửa hoặc hợp thửa, xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp...

Trực tuyến toàn trình áp dụng đối với các thủ tục sau: Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý; cấp lại giấy chứng nhận do bị mất.

Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình, nhận kết quả điện tử và nhận kết quả bản giấy (nếu có, theo nhu cầu). 100% kết quả bản giấy (nếu có) của thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai và thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý sẽ được chuyển trả tại địa chỉ đăng ký của người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.

Trực tuyến một phần áp dụng đối với các thủ tục hành chính còn lại: Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời cung cấp hồ sơ giấy (nếu pháp luật chuyên ngành có yêu cầu) đến bất kỳ địa điểm nào sau đây của Trung tâm Phục vụ hành chính công để được tiếp nhận, không phụ thuộc địa giới hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ luân chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.