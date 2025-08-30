Từ 3/9, hàng triệu người dân Hà Nội chú ý có thể nộp hồ sơ đất đai trực tuyến ở mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc địa giới hành chính
Người dân có thể ngồi nhà nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả tại nhà qua bưu chính.
Từ ngày 3/9/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công chính thức triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ bằng hình thức trực tuyến một phần, toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.
Thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả, người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến ở mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc địa giới hành chính đối với các thủ tục như: Cấp đổi sổ đỏ, đính chính Giấy chứng nhận đã cấp, tách thửa hoặc hợp thửa, xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp...
Trực tuyến toàn trình áp dụng đối với các thủ tục sau: Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý; cấp lại giấy chứng nhận do bị mất.
Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình, nhận kết quả điện tử và nhận kết quả bản giấy (nếu có, theo nhu cầu). 100% kết quả bản giấy (nếu có) của thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai và thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý sẽ được chuyển trả tại địa chỉ đăng ký của người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.
Trực tuyến một phần áp dụng đối với các thủ tục hành chính còn lại: Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời cung cấp hồ sơ giấy (nếu pháp luật chuyên ngành có yêu cầu) đến bất kỳ địa điểm nào sau đây của Trung tâm Phục vụ hành chính công để được tiếp nhận, không phụ thuộc địa giới hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ luân chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia:
Bước 1: Người dân, doanh nghiệp truy cập Hệ thống Dịch vụ công quốc gia tại đường link: https://dichvucong.gov.vn/
Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản VNeID hoặc tài khoản cấp bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Bước 3: Chọn thẻ "Dịch vụ công trực tuyến", nhập tên thủ tục tại ô tra cứu và bấm "Tìm kiếm".
Bước 4: Lựa chọn thủ tục, tích ô Tỉnh/Thành phố, sau đó chọn thành phố Hà Nội và chọn đơn vị thực hiện bằng cách tích vào ô Sở, chọn Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc Chi nhánh trực thuộc. Sau đó, bấm "Đồng ý".
Bước 5: Lựa chọn trường hợp tương ứng với nhu cầu, bấm "Nộp trực tuyến".
Bước 6: Giao diện chuyển sang Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội. Người dân, doanh nghiệp điền các thông tin được yêu cầu và đính kèm hồ sơ theo thành phần đã được quy định. Sau đó bấm "Lưu và nộp hồ sơ".
Bước 7: Quy trình đã hoàn tất.
Bước 8: Sau khi nộp trực tuyến, người dân, doanh nghiệp cung cấp bản giấy (đối với trường hợp trực tuyến một phần và pháp luật chuyên ngành có yêu cầu bản giấy đối với thành phần hồ sơ đó) tới các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để được tiếp nhận theo quy định.
