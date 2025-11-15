Tăng tốc thi công dự án mở đường kết nối cảng nước sâu Lạch Huyện

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, kế bên dự án đang thi công, trước đó một doanh nghiệp đầu tư bến cảng đã xây dựng một tuyến đường để vận chuyển hàng hóa ra vào bến cảng. Vào giờ cao điểm, tuyến đường tư nhân này có dấu hiệu quá tải, phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu gặp khó khăn.