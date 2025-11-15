Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tăng tốc thi công dự án mở đường kết nối cảng nước sâu Lạch Huyện

15-11-2025 - 17:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Liên danh nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, vật lực tập trung thi công tuyến đường sau các bến cảng nước sâu Lạch Huyện - Hải Phòng (bến số 3-4-5-6), nhằm giải quyết nút thắt hạ tầng giao thông, phát triển cảng biển, logistics.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sau các bến cảng số 3-4-5-6, khu vực bến cảng Lạch Huyện (Đặc khu Cát Hải) được UBND TP Hải Phòng﻿ phê duyệt cuối năm 2024, với tổng mức đầu tư hơn 716 tỷ đồng. Tuyến đường dài 1.832m, mặt cắt ngang 37m, thiết kế 6 làn xe, vận tốc 80km/h.

Dự án kết nối trực tiếp giữa hệ thống giao thông khu vực bến cảng Lạch Huyện với tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện nói riêng và hệ thống giao thông thành phố nói chung. Góp phần thúc đẩy tiềm năng, thế mạnh phát triển Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thu hút và khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư vào thành phố.

Tuyến đường dài 1.832m, trong đó, có 800m hiện trạng đã có cốt nền, liên danh các nhà thầu đang tổ chức khoan cọc xi măng đất để xử lý nền đất yếu và hệ thống thoát nước, kỹ thuật...

Khoảng 1000m chiều dài mặt nước biển đang được chủ đầu tư, liên danh nhà thầu tổ chức lấp biển, tạo mặt bằng thi công.

Khu vực dự kiến sẽ lấp biển nằm dọc bến cảng số 6, nối tiếp với tuyến đường sau các bến cảng nước sâu Lạch Huyện (bến số 1-2-3).

BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp Hải Phòng cho biết, liên danh nhà thầu đã huy động 6 máy khoan xi măng đất để xử lý nền đất yếu tại khu vực 800m đã có mặt bằng hiện trạng.

Đồng thời tập trung nhân lực thi công các hạng mục xử lý nền đất yếu, thoát nước, đèn chiếu sáng...

Tuyến đường được thiết kế vận tốc 80km/h, đáp ứng lưu lượng phương tiện giao thông và khối lượng vận tải hàng hóa tại các bến cảng số 3-4-5-6.

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, kế bên dự án đang thi công, trước đó một doanh nghiệp đầu tư bến cảng đã xây dựng một tuyến đường để vận chuyển hàng hóa ra vào bến cảng. Vào giờ cao điểm, tuyến đường tư nhân này có dấu hiệu quá tải, phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu gặp khó khăn.

Khi hoàn thành, tuyến đường sau cảng có 6 làn xe vận tải, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ra vào các bến cảng nước sâu Lạch Huyện, kết nối khai thác hợp lý với kết cấu hạ tầng giao thông cảng biển, logistics.

Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

