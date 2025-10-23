Tăng trưởng đột biến: Một doanh nghiệp bất động sản trên HoSE báo lãi quý III/2025 tăng 40 lần, tiền mặt gấp 28 lần đầu năm

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với doanh thu thuần đạt 102 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Song giá vốn hàng bán tăng 25%, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 17 tỷ đồng, tương đương mức giảm 70%, kéo biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 46% xuống còn 16,67%.

Điểm sáng là trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt từ 2,7 tỷ đồng lên tới 700 tỷ đồng, chủ yếu đến từ thương vụ bán cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu, trị giá 696 tỷ đồng.

Đây là công ty liên kết của Hodeco, đồng thời là chủ đầu tư Khu du lịch Đại Dương (Antares). Đối tác nhận chuyển nhượng là CTCP Tư vấn, Đầu tư và Thương mại Tân Cương và/hoặc tổ chức/cá nhân do Công ty Tân Cương chỉ định; và đối tác khác.

Chính thương vụ này đã mang lại lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử hoạt động của Hodeco, với lãi sau thuế quý III đạt 538 tỷ đồng, cao gấp 40 lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần giảm 26% so với cùng kỳ xuống 281 tỷ đồng, song lợi nhuận sau thuế vẫn tăng gấp 9 lần lên 610 tỷ đồng. Như vậy, dù doanh thu chỉ đạt 19% kế hoạch năm, nhưng công ty đã vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận khi hoàn thành 144% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Trước đó tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 diễn ra vào cuối tháng 9, ban lãnh đạo công ty cho biết kết mức tăng trưởng đột biến này chủ yếu đến từ thương vụ chuyển nhượng dự án Khu du lịch Đại Dương như nêu trên.

Song song đó, Hodeco đang xúc tiến chuyển nhượng dự án chung cư Thống Nhất tại phường Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu cũ) cho Công ty HUB. Sau khi hoàn tất thủ tục, HUB sẽ là đơn vị triển khai, còn Hodeco sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của thương vụ này trong năm 2026.

Ban lãnh đạo Hodeco thừa nhận, hoạt động bán hàng 9 tháng đầu năm khá trầm lắng, chỉ ghi nhận doanh thu ở khu biệt thự Ngọc Tước 2 và The Light City giai đoạn 1.

Tuy vậy, trong quý IV/2025, công ty dự kiến mở bán đợt mới The Light City và triển khai mở bán dự án nhà ở xã hội CC1 - Ecotown Phú Mỹ, kỳ vọng mang lại nguồn thu ổn định trở lại cho mảng cốt lõi.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Hodeco đạt hơn 5.400 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp 28 lần lên 280 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 45% lên 1.346 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng nhẹ 5%, đạt 1.433 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 1.335 tỷ đồng tại các dự án trọng điểm như: The Light City (943 tỷ đồng), Hodeco Sea Villages (36 tỷ đồng), Khu biệt thự Trần Phú (95 tỷ đồng), Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ (64 tỷ đồng), Chung cư Ecotown Phú Mỹ (57 tỷ đồng),…

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ngắn và dài hạn của Hodeco ở thời điểm cuối quý III/2025.

Ngoài ra, công ty còn ghi nhận 1.662 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn, tăng 22%, tập trung ở Khu đô thị Cỏ Mây (646 tỷ đồng), Khu nhà ở xã Long Điền, TP.HCM (793 tỷ đồng) và Khu đô thị Phước Thắng (205 tỷ đồng).

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Hodeco ở mức 2.523 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn còn 868 tỷ đồng (giảm 26%), chủ yếu là khoản vay 6–12 tháng trị giá 696 tỷ đồng và các khoản dài hạn đến hạn trả 172 tỷ đồng. Ngược lại, vay dài hạn tăng 79% lên 757 tỷ đồng, bao gồm 266 tỷ đồng vay ngân hàng kỳ hạn 3–6 năm và 491 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm 2028.