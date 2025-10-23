Tin vui cho người dân Đồng Nai, TP.HCM: Cầu Cát Lái 18.800 tỷ đồng chuẩn bị khởi công, chấm dứt cảnh chờ phà quá tải hàng giờ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản giao Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) làm nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Cát Lái và đường dẫn hai đầu cầu theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo quyết định, CC1 sẽ tự bố trí toàn bộ chi phí để lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, bao gồm cả chi phí tiếp nhận hồ sơ từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã thực hiện trước đây. Doanh nghiệp này cũng chịu toàn bộ rủi ro nếu hồ sơ không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấ mạnh, việc xây dựng cầu Cát Lái là yêu cầu cấp thiết nhằm thay thế tuyến phà Cát Lái tồn tại từ thời Pháp thuộc, hiện đã quá tải nghiêm trọng với hơn 40.000 lượt phương tiện/ngày.

Dự án không chỉ kết nối TP.HCM – Đồng Nai mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh sân bay quốc tế Long Thành sắp vận hành. Đồng Nai đặt mục tiêu khởi công năm 2026 và hoàn thành trong năm 2028.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định hồ sơ đề xuất, phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét trước khi gửi cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

CC1 được yêu cầu đánh giá, so sánh các mô hình PPP, tính toán tổng mức đầu tư đầy đủ, bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng; đồng thời lập tiến độ chi tiết, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị và thời gian thực hiện, gửi về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trước ngày 31/10/2025.

Trước đó vào ngày 9/9, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với CC1 về đề xuất đầu tư 2 dự án giao thông trọng điểm, trong đó cầu Cát Lái được xem là công trình chiến lược, mở ra động lực phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo đề xuất của CC1, dự án cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6 km, điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (quận Thủ Đức, TP.HCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m; điểm cuối nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức – Long Thành. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 18.800 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay).

Nhà đầu tư đưa ra 3 phương án PPP gồm: Phương án 1: Hợp đồng BOT kết hợp BT, thanh toán bằng ngân sách Nhà nước (được kiến nghị ưu tiên); Phương án 2: Hợp đồng BT, thanh toán hoàn toàn bằng ngân sách; Phương án 3: Hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất.

Ý tưởng xây dựng cầu Cát Lái đã được nghiên cứu từ nhiều năm trước nhưng chưa thể triển khai do vướng mắc về vốn và quy hoạch. Nay, khi lưu lượng phương tiện tăng mạnh và Long Thành sắp hoàn thiện, việc tái khởi động cầu Cát Lái được xem là bước đi quan trọng để hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ.