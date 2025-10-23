Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc cùng Vingroup xây cầu Tứ Liên muốn làm loạt dự án trọng điểm ở "siêu đô thị" lớn thứ 3 cả nước

Mới đây, lãnh đạo thành phố Hải Phòng làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) do ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập tập đoàn làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy đề nghị Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành của thành phố để cụ thể hóa các cơ hội hợp tác. Trong đó có thể xem xét một số dự án kết nối giao thông trọng điểm, phù hợp với định hướng phát triển không gian và nhu cầu đầu tư của thành phố.

Tại cuộc làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của thành phố trong thời gian gần đây, đặc biệt là những bước tiến về hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics và xây dựng đô thị thông minh.

Ông Nghiêm Giới Hòa đề nghị thành phố tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn sớm triển khai các hoạt động đầu tư; đồng thời cam kết sẽ bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các dự án, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương bày tỏ mong muốn hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng tại Hải Phòng. (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Tập đoàn Thái Bình Dương bày tỏ mong muốn được tham gia nghiên cứu, hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như: tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh; tuyến đường kết nối Đông – Tây; trục kết nối sân bay Gia Bình – cảng Lạch Huyện cùng các dự án logistics, xử lý nước và chống ngập đô thị.

Về Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (China Pacific Construction Group), đây là doanh nghiệp được ông Nghiêm Giới Hoà thành lập năm 1995, tập trung cốt lõi vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng.

Tập đoàn được Trung Quốc cấp giấy chứng nhận cấp 1 trong các lĩnh vực như xây dựng đường cao tốc, khu đô thị, công trình thủy lợi và kiến trúc.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là doanh nghiệp xếp thứ 96 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, thứ 19 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Đây là doanh nghiệp tư nhân thứ 2 của Trung Quốc nằm trong 500 tập đoàn lớn nhất thế giới.

Hiện, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đang vận hành khoảng 3.000 khu công nghiệp và dự án đô thị trên khắp Trung Quốc. Tính đến năm 2023, Tập đoàn đạt doanh thu gần 80 tỷ USD.

Trong những năm gần đây, Tập đoàn tích cực mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt tại các quốc gia thuộc ASEAN, Trung Á và Đông Âu, với các dự án lớn như tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc tại Ukraine, Iran và Malaysia.

Hiện Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương có hơn 500 công ty cổ phần và có hơn 100 công ty đầu tư đối ngoại trên khắp thế giới.

Tại Việt Nam, tập đoàn đã mở Văn phòng đại diện từ tháng 4/2019 và thành lập Công ty TNHH Xây dựng Pacific Việt Nam vào tháng 9 cùng năm với vốn điều lệ 500 triệu USD.

Thời gian qua, Tập đoàn này đã làm việc với nhiều tỉnh thành như Bắc Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hưng Yên, Thanh Hóa... để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông, logistics, và khu công nghiệp...

Hồi tháng 5, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là một trong sáu doanh nghiệp thuộc liên danh trúng gói thầu 09/TP2-EPC Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp công trình - EPC (bao gồm khảo sát, BIM) thuộc Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa).