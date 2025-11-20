Tập đoàn Alpha Seven - A7 Group (DL1) tăng tốc giai đoạn 2026 - 2030

Tăng trưởng doanh thu 9 tháng 2025: Nền tảng cho chu kỳ phát triển mới

Theo báo cáo hợp nhất, A7 Group đã ghi nhận doanh thu tăng thêm 416 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ 2024. Trong bối cảnh nhiều ngành nghề còn gặp khó khăn do biến động kinh tế toàn cầu, kết quả này cho thấy sự bứt phá đáng ghi nhận của tập đoàn. Tăng trưởng doanh thu không chỉ phản ánh sức bật của hoạt động kinh doanh cốt lõi mà còn khẳng định rằng doanh nghiệp đang sở hữu nền tảng quản trị, năng lực vận hành và định hướng chiến lược đúng đắn để bước vào chu kỳ phát triển mạnh mẽ hơn.

Đây được xem là "bản lề" quan trọng cho giai đoạn tái cấu trúc và nâng cấp mô hình tăng trưởng, phù hợp với xu thế phát triển của Việt Nam trong thập kỷ mới.

Ba trụ cột chiến lược giai đoạn 2026–2030: Điện tử - Trụ cột truyền thống, hướng đến chuẩn quốc tế

Điện tử hiện là ngành kinh doanh cốt lõi của A7 Group với hệ thống sản xuất trải dài từ Đông Quảng (Trung Quốc) đến Khu Công nghệ cao TP.HCM (Việt Nam). Chuỗi nhà máy của tập đoàn từ lâu đã cung cấp sản phẩm cho các khách hàng lớn tại Mỹ và châu Âu, tạo nên nền tảng doanh thu ổn định và bền vững.

Thành phẩm tivi hoàn thiện được đóng gói cẩn thận

Năm 2025, dù thị trường chịu ảnh hưởng từ những thay đổi về chính sách thuế quan của Mỹ, nhiều đoàn đánh giá chất lượng quốc tế vẫn đến khảo sát nhà máy Ansen Electronics Việt Nam. Kết quả cho thấy doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe như ISO, RBA, C-TPAT, đồng thời đảm bảo khả năng sản xuất theo chuẩn Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Đông Nam Á. Những đánh giá tích cực này là minh chứng cho năng lực sản xuất - công nghệ - quản trị chất lượng của tập đoàn. Trong giai đoạn tới, ngành điện tử sẽ tiếp tục là trụ cột truyền thống, đóng vai trò dẫn dắt doanh thu và là bàn đạp để A7 Group tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Năng lượng tái tạo - Nền tảng dài hạn cho chiến lược bền vững

Trong bối cảnh Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng sạch theo Quy hoạch Điện VIII, lĩnh vực năng lượng tái tạo trở thành mảnh ghép chiến lược của A7 Group. Hiện tại, Alpha Seven (thành viên của tập đoàn) đang sở hữu và vận hành nhà máy điện mặt trời DLG Ninh Thuận với công suất thiết kế 50 MW - một trong những dự án năng lượng sạch tiêu biểu ở miền Trung.

Nhà máy điện mặt trời DLG Ninh Thuận

Dự án đang mang lại dòng tiền đều đặn, khẳng định năng lực quản trị vận hành của doanh nghiệp trong lĩnh vực đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Từ nền tảng này, tập đoàn đã thành lập Công ty Cổ phần Năng Lượng Xanh để triển khai loạt dự án mới thuộc quy hoạch điện quốc gia, đặc biệt là các dự án điện gió và điện mặt trời tại Tây Nguyên.

Nổi bật nhất là dự án tổ hợp điện gió – điện mặt trời công suất 160 MW, dự kiến trở thành nguồn doanh thu dài hạn thông qua hợp đồng mua bán điện (PPA) với EVN. Việc triển khai dự án quy mô lớn không chỉ củng cố vị thế của A7 Group trong lĩnh vực năng lượng sạch mà còn mở ra cơ hội tham gia chuỗi giá trị năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong giai đoạn 2026–2035.

Cơ sở hạ tầng - Bước đi chiến lược tại Tây Nguyên

Nhận thức rõ vai trò của hạ tầng giao thông trong phát triển kinh tế vùng, A7 Group đang triển khai chiến lược đầu tư hạ tầng trọng điểm tại Tây Nguyên – khu vực giàu tiềm năng nhưng còn thiếu kết nối với các trung tâm kinh tế lớn.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là thương vụ M&A dự án BOT Đắk Nông bao gồm hai trạm thu phí tại cầu 20 (Đắk Song) và Cai Chanh. Đây là dự án có lưu lượng xe ổn định và là nguồn doanh thu dài hạn đáng kể.

Tuyến được do BOT Đăknông quản lý

Không chỉ dừng ở đó, A7 Group còn liên doanh với Tập đoàn Đức Long Gia Lai – doanh nghiệp lớn và uy tín trong lĩnh vực hạ tầng tại Tây Nguyên – để tham gia dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây, đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa. Tuyến cao tốc này là công trình trọng điểm quốc gia, kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho giao thương, vận tải hàng hóa và phát triển đô thị toàn vùng Tây Nguyên.

Việc tham gia các dự án hạ tầng chiến lược giúp A7 Group mở rộng hệ sinh thái đầu tư, đồng thời tạo nguồn doanh thu – lợi nhuận dài hạn và ổn định.

Đón đầu kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa và mở rộng hợp tác quốc tế, ba lĩnh vực Điện tử – Cơ sở hạ tầng – Năng lượng tái tạo được đánh giá là trụ cột quan trọng cho tăng trưởng kinh tế quốc gia. Bằng việc định vị rõ chiến lược phát triển xoay quanh ba ngành này, A7 Group không chỉ nắm bắt đúng xu hướng mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững trong dài hạn.

Hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn lớn về quy mô vốn và tài sản, A7 Group khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, mang lại giá trị vững bền cho cổ đông, nhà đầu tư và cộng đồng.