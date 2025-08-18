Tập đoàn Amata (Thái Lan) dự kiến làm KCN quy mô đến 500ha tại Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có buổi làm việc với Tổng giám đốc điều hành Amata (Thái Lan) để trao đổi nội dung hợp tác đầu tư. Các lĩnh vực trao đổi gồm công nghiệp điện tử, viễn thông, sản xuất chất bán dẫn, AI, cơ khí sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, phát triển hạ tầng khu công nghiệp...

Đại diện Tập đoàn Amata cho biết dự kiến đầu tư Khu công nghiệp Đoan Hùng tại các xã Tây Cốc, Đoan Hùng, định hướng phát triển thành mô hình đô thị thông minh giai đoạn 2025-2030.

Quy mô sử dụng đất giai đoạn một khoảng 300-500 ha với ngành nghề thu hút gồm công nghiệp ôtô và các ngành phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch sử dụng năng lượng tái tạo.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết dự kiến cấp giấy chứng nhận đầu tư cho tập đoàn vào tháng 10 tới. Ban quản lý các khu công nghiệp cùng các sở ngành được giao hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục liên quan để kịp phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 trước 31/8.

Theo nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được Quốc hội thông qua ngày 12/6, Phú Thọ sáp nhập với Vĩnh Phúc, Hòa Bình, lấy tên là Phú Thọ. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, đô thị và du lịch.

Tại Việt Nam, Công ty cổ phần đại chúng Amata VN (AVN) được thành lập vào năm 2012, là công ty cổ phần đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là phát triển và vận hành khu công nghiệp, thương mại và dân cư tại Việt Nam. Theo công bố, AVN hiện có các dự án có diện tích khoảng 3.000 ha.

Cụ thể, AMATA Việt Nam hiện sở hữu 3 khu công nghiệp và 2 dự án phát triển đô thị trong danh mục đầu tư của mình dưới sự điều hành của 7 công ty con và 1 dự án liên doanh gồm:

Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa (“ACBH”) (trước đây là Công ty Cổ phần Amata (Việt Nam) do Công ty sở hữu 89,99% vốn đăng ký và vốn góp;

Công ty Cổ phần Đô thị Amata Long Thành (“ACLT”) là liên doanh giữa ACBH và Công ty với tỷ lệ sở hữu cổ phần lần lượt là 65% và 35% vốn đăng ký và vốn góp;

Công ty TNHH đô thị dịch vụ Long Thành 1 (“ASCLT 1”)

Công ty TNHH đô thị dịch vụ Long Thành 2 (“ASCLT 2”) với 51% vốn sở hữu của ACLT

Công ty cổ phần thành phố Amata Long Thành (“ATLT”) là liên doanh giữa ACBH và Công ty với tỷ lệ 66% và 34% vốn đăng ký và vốn góp

Công ty cổ phần đô thị Amata Hạ Long (“ACHL”) với 99.99% vốn Công ty đăng ký và vốn góp

Dự án liên doanh Khu công nghiệp Quảng Trị cùng với 2 đối tác là VSIP và Sumitomo.