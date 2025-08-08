Tập đoàn CEO Việt Nam và sứ mệnh trở thành thương hiệu quốc gia về giáo dục

Tập đoàn CEO Việt Nam Global công bố chiến lược 10 năm lần thứ hai (2025-2035): Định vị thương hiệu quốc gia về giáo dục và đóng góp xã hội

Mới đây, ngày 01/08/2025, Tập đoàn CEO VIệt Nam Global vừa công bố chiến lược 10 năm lần thứ hai (2025-2035), được biết CVG Group sẽ tập trung vào định vị thương hiệu và đóng góp xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu này, CVG sẽ triển khai đồng bộ ba giải pháp chiến lược cốt lõi:

Giải pháp 1: Ông Ngô Minh Tuấn trở về điều hành trực tiếp Hệ sinh thái CVG

Giải pháp 2: Phổ cập hóa Tư tưởng - Tư duy cho cộng đồng Việt thông qua các khóa học phi lợi nhuận.

CVG cam kết đóng góp xã hội bằng cách giảm đáng kể chi phí các khóa học quan trọng. Cụ thể:

- Khóa "Chuyển hóa Tâm thức" sẽ chỉ còn 5 triệu đồng/khóa, giảm từ mức 20 triệu đồng/khóa.

- Khóa "Cơ chế Hình thành Tư duy" sẽ chỉ còn 15 triệu đồng/khóa, giảm từ mức 30 triệu đồng/khóa.

Đây không chỉ là một thay đổi về mô hình tổ chức khóa học, mà là một bước đi chiến lược mang tính nhân văn sâu sắc – khi tri thức chất lượng cao không còn là đặc quyền của một nhóm nhỏ, mà trở thành tài sản chung được phổ cập rộng rãi tới cộng đồng. Với định hướng phi lợi nhuận, hành động này thể hiện rõ khát vọng lan tỏa tư tưởng – tư duy đúng đắn, tạo nền móng cho sự phát triển bền vững của từng cá nhân, từng gia đình, và rộng hơn là của cả dân tộc Việt Nam.

Giải pháp 3: AI hóa Quản trị và Vận hành hệ thống

CVG Group sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ quy trình quản trị và vận hành nhằm tối ưu hóa chi phí tổ chức vận hành, đồng thời nâng cao chất lượng và trải nghiệm dịch vụ khách hàng. Việc áp dụng công nghệ tiên tiến này thể hiện cam kết của CVG trong việc hiện đại hóa và nâng tầm dịch vụ giáo dục.

Thông qua chiến lược 10 năm lần thứ hai (2025-2035), CVG Group không chỉ thể hiện khát vọng trở thành thương hiệu giáo dục quốc gia, mà còn cam kết đồng hành cùng sự phát triển trí tuệ và tư duy của người Việt. Việc kết hợp giữa điều hành tập trung, phổ cập hóa tri thức và ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ là nền tảng vững chắc giúp CVG thực thi sứ mệnh giáo dục vì cộng đồng, vì một Việt Nam phồn thịnh và bền vững trong tương lai.