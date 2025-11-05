Tập đoàn DIC: 8 năm liên tiếp ghi dấu ấn trong bảng xếp hạng PROFIT500

Đây là năm thứ 8 liên tiếp Tập đoàn DIC góp mặt trong PROFIT500, khẳng định hiệu quả sản xuất kinh doanh và vị thế hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

PROFIT500 – Thước đo uy tín của doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, GDP 9 tháng đầu năm tăng 7,85%, PROFIT500 được ví như "bản đồ lợi nhuận" của cộng đồng doanh nghiệp Việt. Bảng xếp hạng phản ánh sức khỏe tài chính, năng lực cạnh tranh toàn diện của các doanh nghiệp đầu ngành. Các tiêu chí đánh giá gồm lợi nhuận, doanh thu, tổng tài sản, uy tín truyền thông và tiềm năng tăng trưởng, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách và sự phát triển quốc gia.

Theo thống kê của Vietnam Report, lợi nhuận trước thuế bình quân năm 2024 của các doanh nghiệp trong PROFIT500 đạt 1.961 tỷ đồng, gần gấp 3 lần mức trung bình của các doanh nghiệp trong toàn bộ mẫu nghiên cứu. Nhóm doanh nghiệp này đóng góp gần 60% tổng thu thuế thu nhập doanh nghiệp cả nước, cho thấy tầm ảnh hưởng và vai trò trụ cột đối với nền kinh tế Việt Nam.

Năm 2025, Tập đoàn DIC tiếp tục ghi dấu ấn khi xếp hạng 288/500 trong khối doanh nghiệp tư nhân trong bảng xếp hạng PROFIT500. Đặc biệt, ở lĩnh vực bất động sản, DIC giữ vị trí 31/46 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất, tăng 9 bậc so với năm 2024, đồng thời đứng thứ 39/43 doanh nghiệp toàn ngành bất động sản thuộc mọi thành phần kinh tế. Những kết quả này phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển đúng đắn của DIC.

Toàn cảnh Lễ công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 – Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025.

Ông Nguyễn Quang Tín – Tổng Giám đốc Tập đoàn DIC chia sẻ: "Việc liên tục góp mặt trong Bảng xếp hạng PROFIT500 là minh chứng cho sự phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ của Tập đoàn DIC. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn, mở rộng quỹ đất, phát triển các khu đô thị vệ tinh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Top 5 Tập đoàn Bất động sản lớn nhất Việt Nam".

Khẳng định nội lực, tăng tốc về đích năm 2025

Ngay sau thành công trong bảng xếp hạng PROFIT500, Tập đoàn DIC công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 với đà tăng trưởng tích cực. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025, doanh thu thuần đạt 1.339 tỷ đồng, tăng gấp 28,5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng chủ yếu với 1.198 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của quý 3/2025 đạt 258 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn DIC đạt tổng doanh thu 1.766 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 273 tỷ đồng, tăng gấp 6,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 19.013 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với đầu năm, tiếp tục củng cố tiềm lực tài chính cho giai đoạn đầu tư sắp tới.

Tập đoàn DIC tiên phong phát triển khu đô thị kiểu mẫu ở các thành phố vệ tinh.

Chiến lược phát triển của Tập đoàn DIC được xây dựng trên nền tảng tăng trưởng ổn định, tập trung vào hai lĩnh vực chủ lực là bất động sản đô thị và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Các dự án do DIC làm chủ đầu tư luôn chú trọng quy hoạch bài bản, đồng bộ hạ tầng, gắn kết cảnh quan tự nhiên với không gian sống hiện đại. Bên cạnh đó, DIC đang triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp, hướng tới mô hình vận hành hiện đại – minh bạch – hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập.

Bằng việc liên tục góp mặt trong Bảng xếp hạng PROFIT500, Tập đoàn DIC không chỉ khẳng định hiệu quả kinh doanh bền vững mà còn thể hiện cam kết tiên phong trong việc kiến tạo những khu đô thị kiểu mẫu. Với tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh quản trị, DIC tiếp tục củng cố vị thế là thương hiệu bất động sản uy tín, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đất nước.