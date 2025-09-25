ĐHCĐ bất thường lần 2: Tập đoàn FLC tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways

Sáng 25/9, CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 tại Tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội - địa chỉ văn phòng cũ của Bamboo Airways và từng thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC.

Địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường mang đến nhiều bất ngờ khi trước đó không lâu địa chỉ dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường là tại văn phòng Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt, tầng 1, Long Biên Palace, Khu Trung đoàn 918, phường Long Biên, Hà Nội.

Bamboo Airways cũng đã chuyển địa chỉ đăng ký thuế từ TP.HCM về Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiên, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (địa điểm khu nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn thuộc Tập đoàn FLC) vào ngày 18/8.

ĐHCĐ bất thường lần 2 được họp ngay sau khi hãng hàng không này có biến động lớn ở thượng tầng: ông Lê Thái Sâm trở lại ghế Chủ tịch HĐQT, thay ông Phạm Ngọc Vịnh; còn ông Trương Phương Thành giữ vị trí Tổng Giám đốc từ 13/8.

Tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết: "Việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới. Do đó, tôi đã đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways".

Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways cũng đã báo cáo ĐHĐCĐ về kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhóm nhà đầu tư cho Tập đoàn FLC và đề nghị ĐHĐCĐ chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Về phía FLC, Tập đoàn đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways. Ông Lê Thái Sâm sẽ tiếp tục đồng hành với Hãng trong vai trò Chủ tịch HĐQT và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc.

"Lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng Bamboo là sự khẳng định của tôi về sự nỗ lực và cam kết trong vai trò cá nhân nói riêng, cũng như trong vai trò đại diện cho nhóm nhà đầu tư và cố vấn trước đây như ông Doãn Hữu Đoàn, ông Dương Công Minh...Chúng tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways", ông Sâm nói

Để tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban điều hành mới trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh mới cho Bamboo Airways, ĐHĐCĐ đã phê duyệt chủ trương trích lập dự phòng rủi ro và phương án xử lý dứt điểm đối với toàn bộ các khoản đầu tư, cho vay hiện hữu của Bamboo Airways.

Cũng tại sự kiện, Ban điều hành Bamboo Airways đã tiến hành báo cáo ĐHĐCĐ kết quả của "Kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways" và "Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024-2028" mà Hãng đã xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ Tại Công văn số 3142/2023/BAV-HĐQT ngày 23/11/2023.

Theo đó, sau hơn 2 năm thực hiện Kế hoạch tái cấu trúc toàn diện, Bamboo Airways đã tiết kiệm được 20% chi phí phục vụ mặt đất nhờ thay đổi nhà cung cấp kết hợp với tự phục vụ; duy trì tỷ lệ bay đúng giờ giờ nằm trong top đầu ngành hàng không nội địa; hệ số sử dụng ghế bình quân đạt tới 90%. Tuy nhiên, phần lớn chi phí vận hành Bamboo Airways cắt giảm được đến từ việc giảm quy mô đội tàu bay, mạng đường bay và nhân sự.

Giai đoạn năm 2022, hãng từng khai thác đội bay 30 tàu, bao gồm máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, máy bay thân hẹp Airbus A320/A321 và phản lực khu vực Embraer E190. Nhờ đội bay đa dạng chủng loại, Bamboo Airways đã phát triển được mạng bay kết nối tới 21/22 cảng hàng không nội địa với 66 đường bay. Đồng thời, vận hành 15 đường bay thường lệ quốc tế, và khai thác đều đặn các chuyến bay thuê chuyến quốc tế.

Sau quá trình tái cấu trúc đội tàu, hiện Bamboo Airways khai thác 7 tàu bay đơn dòng thân hẹp Airbus 320/A321, vận hành 12 đường bay nội địa có nhu cầu khách cao, và tạm dừng khai thác mạng bay quốc tế thường lệ, chỉ duy trì khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế.

Trước kết quả này, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm – cổ đông lớn đại diện cho nhóm nhà đầu tư đồng hành với Hãng từ năm 2022 - đánh giá hoạt động vận hành của Bamboo Airways đến nay chưa đạt được kết quả như mục tiêu kỳ vọng khi tiến hành tái cấu trúc.

"Sau thời gian quản lý và điều hành hoạt động của công ty, nhóm nhà đầu tư chúng tôi nhận thấy hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không là một ngành kinh doanh rất đặc thù. Các thách thức khách quan tác động mạnh đến kết quả kinh doanh của Bamboo Airways và nằm ngoài sự kiểm soát của các cổ đông và Ban điều hành", ông Lê Thái Sâm cho biết.

Chính vì vậy, ĐHĐCĐ Bamboo Airways đã thống nhất dừng thực hiện "Kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways" và "Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024-2028". Và trong vai trò tiếp quản lại Bamboo Airways, Tập đoàn FLC sẽ tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển Bamboo Airways giai đoạn 2026 – 2030.

Được biết Chủ tịch HĐQT Lê Thái Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của hãng. Ông từng làm chủ tịch HĐQT công ty giai đoạn 7/2023-2/2024 và sau đó là phó chủ tịch thường trực HĐQT của Bamboo Airways.



