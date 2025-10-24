Tập đoàn Hoàng Gia đề xuất làm dự án khu phức hợp đô thị sân golf rộng hơn 760ha tại "thủ phủ miền Tây Nam Bộ"

Ngày 23/10, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ có buổi việc với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng gia Việt Nam về định hướng, đề xuất đầu tư của Dự án Khu phức hợp Đô thị - Thương mại - Dịch vụ sân golf tại TP Cần Thơ, theo báo Cần Thơ.

Theo đó, doanh nghiệp đề xuất 2 vị trí thực hiện dự án. Vị trí thứ 1 tại xã Trường Xuân (huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ cũ), nằm dọc theo tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cách Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ 50 km theo đường cao tốc. Quy mô dự án 547 ha, gồm sân golf hơn 165 ha và khu đô thị phức hợp, thương mại và dịch vụ hơn 381 ha.

Vị trí sân golf 1 tại xã Trường Xuân (huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ cũ).

Vị trí thứ 2 tại huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang cũ), quy mô 220 ha, gồm sân golf 120 ha và khu đô thị phức hợp, thương mại và dịch vụ hơn 100 ha. Khu vực đề xuất dự án nằm gần theo tuyến cao tốc Quốc lộ 1, cách Ngã Bảy hơn 8 km và cách trung tâm Cần Thơ gần 38 km.

Tại buổi làm việc, Đại diện Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng gia Việt Nam trình bày định hướng thực hiện Dự án, với các phân khu chức năng: khu phức hợp sân golf, khu đô thị sinh thái, khu thương mại dịch vụ, tích hợp đầy đủ tiện ích cao cấp, nhà cao tầng, shophouse, biệt thự, công viên, bệnh viện, trường học cùng khu vui chơi giải trí…

Mục tiêu của Dự án là hình thành một tổ hợp không gian nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm thể thao và đô thị xanh, hiện đại tại khu vực ĐBSCL; đồng thời, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng xanh và bền vững.

Để Dự án có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo, đại diện Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng gia Việt Nam đề xuất lãnh đạo UBND TP Cần Thơ tạo điều kiện và cho chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung của TP Cần Thơ. Đồng thời, tạo điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa (thuộc khu vực đề xuất dự án sân golf) để đáp ứng điều kiện xin chủ trương đầu tư theo quy định…

Tại buổi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng gia Việt Nam tiếp tục nghiên cứu và chủ động trao đổi với Sở Tài chính cùng các sở, ngành có liên quan của thành phố về các bước thực hiện thủ tục pháp lý và quy hoạch cần thiết.

Đặc biệt, bên cạnh 2 vị trí đề xuất đầu tư Dự án, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng gia Việt Nam quan tâm, nghiên cứu mở rộng đầu tư thêm các lĩnh vực có thế mạnh của thành phố và cũng nằm trong hệ sinh thái của Công ty về năng lượng tái tạo, điện gió, nông nghiệp xanh và bất động sản…

