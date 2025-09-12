Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tập đoàn lớn nhất Việt Nam sắp bán rộng rãi một sản phẩm đặc biệt: Khách hàng là Vietnam Airlines, Vietjet Air đã 'đặt chỗ'

12-09-2025 - 13:19 PM | Doanh nghiệp

Sản phẩm này sẽ thay thế nhiên liệu truyền thống, giúp giảm tới 80% lượng khí thải carbon.

Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam - PVN) cho biết, theo chiến lược tập đoàn giai đoạn 2030-2045, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) là một trong 3 mũi nhọn chiến lược.

Theo PVN, ngành hàng không toàn cầu hiện đối diện sức ép mạnh mẽ trong việc giảm phát thải khí nhà kính. Vì vậy, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF – Sustainable Aviation Fuel) đang được xem là giải pháp chiến lược thay thế dần nhiên liệu phản lực truyền thống.

SAF – nhiên liệu hàng không bền vững – được tạo ra từ các nguồn nguyên liệu tái tạo và thân thiện với môi trường như dầu ăn thải, phụ phẩm nông nghiệp, sinh khối gỗ hay rác thải đô thị. Loại nhiên liệu này có khả năng giúp giảm tới 80% lượng khí thải carbon so với nhiên liệu phản lực truyền thống, đồng thời vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành hàng không quốc tế và đảm bảo an toàn cho khai thác thương mại.

Tại Việt Nam, Petrovietnam là doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu và thử nghiệm sản xuất SAF. Tháng 6/2025, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) – đơn vị thành viên của tập đoàn – đã cho xuất xưởng lô SAF đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc từng bước chủ động nguồn cung loại nhiên liệu này. 

Khách hàng thương mại đầu tiên tiếp nhận sản phẩm là Skypec (Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam) để cung cấp cho các chuyến bay của Vietnam Airlines. BSR dự kiến mở rộng sản xuất với quy mô lớn hơn, hướng tới thương mại hóa từ quý IV/2025.

Theo lộ trình, đến năm 2030, Petrovietnam đặt mục tiêu sản xuất hoặc pha trộn khoảng 30.000 – 70.000 tấn SAF mỗi năm, đáp ứng 1–2% nhu cầu tiêu thụ trong nước. Con số này được coi như bước khởi đầu, giúp hàng không Việt Nam hòa nhịp cùng xu hướng toàn cầu, đồng thời hạn chế nguy cơ bị áp thuế carbon khi khai thác các đường bay đến những thị trường nghiêm ngặt như Liên minh châu Âu (EU).

Để SAF có thể phát triển ở quy mô công nghiệp, yếu tố công nghệ giữ vai trò quyết định. Ở Việt Nam, nguồn nguyên liệu sản xuất có thể tận dụng từ rác thải hữu cơ, thậm chí khí CO₂ thu hồi từ các nhà máy điện. Do đó, việc tăng cường nghiên cứu, phát triển công nghệ (R&D) và chính sách khuyến khích sử dụng là điều kiện tiên quyết.

Petrovietnam cũng cho biết đã giao BSR tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật phối trộn, nâng cấp hạ tầng tại khu bể chứa và trạm xuất xe bồn, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quản lý và kiểm định chất lượng sản phẩm. SAF của Petrovietnam được phối trộn từ cấu tử bền vững (SBC/Neat SAF) với Jet A-1, phát triển dựa trên tiêu chuẩn Jet A-1 và bổ sung thêm các chỉ số theo ASTM D-7566, đảm bảo vận hành an toàn cho động cơ tuabin hàng không. Đây được xem là một trong những sản phẩm chiến lược của tập đoàn.

Trước đó, ngày 17/10/2024, Vietjet đã phối hợp cùng Petrolimex Aviation thực hiện hai chuyến bay đầu tiên được tra nạp SAF tại Việt Nam. Đến tháng 8 năm nay, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ SAF. Theo đó, Petrolimex Aviation sẽ tra nạp toàn bộ 1.200 m³ SAF đầu tiên được pha trộn tại Việt Nam cho các chuyến bay của Vietjet, đồng thời chuyển giao Bằng chứng Bền vững – Proof of Sustainability (PoS) theo tiêu chuẩn ISCC EU.


Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

