Tập đoàn Onsen Fuji bổ nhiệm ông Tomita Takahisa giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị

Nhà lãnh đạo gắn kết văn hóa và giá trị hợp tác

Ông Tomita Takahisa là chuyên gia có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản với các quốc gia châu Á. Trong quá trình công tác, ông đã trực tiếp tham gia nhiều chương trình phát triển và kết nối doanh nghiệp song phương, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau về văn hóa, con người và phong cách làm việc giữa các nền kinh tế.

Với nền tảng am hiểu sâu sắc về triết lý kinh doanh Nhật Bản nơi đề cao sự tận tâm, uy tín và tinh thần cầu toàn, ông Tomita Takahisa được đánh giá là nhân tố quan trọng giúp Onsen Fuji củng cố bản sắc riêng biệt: kết hợp giữa giá trị văn hóa phương Đông và tiêu chuẩn quản trị hiện đại.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông sẽ đóng vai trò định hướng chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn, hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững. Không chỉ mang đến kinh nghiệm quản trị quốc tế, ông Tomita Takahisa còn là biểu tượng của tinh thần giao thoa văn hóa. Sự hiện diện của ông tại Onsen Fuji được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tư duy làm việc chỉn chu, khoa học, coi trọng từng chi tiết và đặt trải nghiệm của khách hàng làm trọng tâm.

Thúc đẩy hợp tác, mở rộng đầu tư và kết nối quốc tế

Sự bổ nhiệm ông Tomita Takahisa là bước đi chiến lược giúp Tập đoàn Onsen Fuji tăng cường khả năng kết nối, tìm kiếm và làm việc với các đối tác đến từ Nhật Bản, cũng như mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế. Với mạng lưới quan hệ rộng lớn cùng kinh nghiệm sâu dày trong hoạt động hợp tác xuyên biên giới, ông được xem là cầu nối tin cậy giữa Onsen Fuji và các doanh nghiệp đối tác Nhật Bản có cùng tầm nhìn về phát triển bền vững, gắn giá trị văn hóa với hiệu quả kinh tế.

Trên nền tảng đó, Onsen Fuji kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư, công nghệ và kinh nghiệm quản lý từ Nhật Bản, góp phần nâng cao tiêu chuẩn vận hành của doanh nghiệp và đưa các dự án nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái của Tập đoàn từ phát triển bất động sản, quản lý vận hành khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp đến các dịch vụ văn hóa - ẩm thực mang bản sắc riêng.

Khẳng định tầm nhìn của doanh nghiệp tiên phong

Việc ông Tomita Takahisa chính thức đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị thể hiện sự tín nhiệm và quyết tâm của Tập đoàn Onsen Fuji trong quá trình chuyên nghiệp hóa đội ngũ lãnh đạo, đồng thời khẳng định tầm nhìn trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Tập đoàn Onsen Fuji khẳng định sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của ông Tomita Takahisa và hiểu biết sâu sắc về thị trường trong nước của đội ngũ điều hành hiện nay hứa hẹn sẽ tạo nên một giai đoạn phát triển mới khi Onsen Fuji không chỉ là thương hiệu được tin cậy mà còn là cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản.

Dưới sự dẫn dắt của ông Tomita Takahisa, Tập đoàn Onsen Fuji định hướng trở thành mô hình doanh nghiệp mang đậm giá trị kỷ luật, tận tâm và hướng tới sự hoàn hảo, qua đó khẳng định bản lĩnh của một thương hiệu Việt phát triển dựa trên tinh thần và triết lý Nhật Bản.