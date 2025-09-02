Tập đoàn thực phẩm Philippines Jollibee Foods Corporation, vừa công cố kết quả kinh doanh cho nửa đầu năm nay, cho thấy kết quả tích cực của chuỗi cafe lớn nhất Việt Nam Highlands Coffee và chuỗi gà rán Jollibee.

2 chuỗi này mang về lợi nhuận khoảng ﻿1.200 tỷ đồng cho doanh nghiệp Philippines.

Highlands Coffee tăng trưởng mở thêm 49 cửa hàng trong nửa năm﻿

Về Highlands Coffee, ﻿EBITDA (lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao) đạt 1,17 tỷ peso, tương đương 574 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ.

Trong thời gian này, Highlands Coffee cũng mở rộng mạng lưới cửa hàng của mình thêm ﻿46 (mở mới 49 và đóng 3 cửa hàng), đạt tổng số là 896. Con số này bao gồm 716 cửa hàng đồng sở hữu bởi công ty Philippines và 134 theo hình thức nhượng quyền (franchise).

﻿Tính trung bình, mỗi cửa hàng mang về lợi nhuận EBITDA khoảng 640 triệu đồng trong nửa năm cho Highlands Coffee, khoảng 3,5 triệu đồng mỗi ngày.

Highlands Coffee bắt đầu hoạt động vào năm 1999 như một thương hiệu cà phê đóng gói với sản phẩm là cà phê rang xay chất lượng cao, được bán tại các siêu thị và cửa hàng bán lẻ. Sau khi sản phẩm cà phê rang xay được đón nhận tích cực, Highlands Coffee mở cửa hàng cà phê đầu tiên tại TP HCM năm 2002.

10 năm sau, tức năm 2012, Jollibee Foods Corporation mua lại Highlands Coffee.

Hồi tháng 6 năm nay, ﻿Jollibee khẳng định “Các con số hiện tại cho thấy Highlands Coffee hoàn toàn có khả năng IPO. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn thực hiện IPO chỉ vì lý do hình thức". Giám đốc tài chính (CFO) của Jollibee Richard Shin cho biết việc niêm yết Highlands Coffee tại Việt Nam chưa hẳn là phương án tốt nhất.

﻿Lợi nhuận gà rán Jollibee tăng gần gấp rưỡi

﻿Trong khi Highlands Coffee tăng trưởng ổn định ở mức 5-6% qua nhiều năm, gà rán Jollibee tại Việt Nam có kết quả lớn vượt bậc trong thời gian 6 tháng này.

Báo cáo của Jollibee cho thấy gà rán thu về EBITDA tại Việt Nam là 904 triệu peso trong quý 1, tăng 42%, và 354 triệu peso trong quý 2, tăng 50%. ﻿

Như vậy, trong nửa đầu năm nay, gà rán Jollibee "hốt bạc﻿" tại Việt Nam với lợi nhuận EBITDA đạt 1.358 triệu peso, khoảng 627 tỷ đồng, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ.