Tập đoàn Sơn Hải lên tiếng sau khi "Thanh tra tỉnh Quảng Trị nêu sai phạm tại dự án 500 tỷ đồng"

Tập đoàn Sơn Hải lên tiếng

Sáng 4/11, Tập đoàn Sơn Hải đã lên tiếng sau khi Thanh tra tỉnh Quảng Trị nêu sai phạm tại dự án 500 tỷ đồng. Theo doanh nghiệp, Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn đường từ F325 đến đường Trương Phúc Phấn, tỉnh Quảng Trị.

Theo đơn vị, đây là Dự án của tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Sơn Hải chỉ là nhà đầu tư chứ không phải là dự án của riêng Tập đoàn Sơn Hải như một số báo đưa tin.

Cũng theo kết luận của thanh tra, số tiền Sơn Hải nộp thừa là 10,1 triệu đồng chứ không phải là 10 tỷ đồng. Doanh nghiệp lý giải do không có quyền kiểm tra tài chính của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Hới cũ nên Tập đoàn Sơn Hải không nắm được hiện nay Trung tâm phát triển quỹ đất chi trả tiền còn dư 10,1 triệu đồng.

Tại dự án nói trên, Tập đoàn Sơn Hải là Nhà đầu tư được lựa chọn thông qua đấu thầu, các thủ tục liên quan đến Dự án trước lúc đấu thầu là trách nhiệm của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứ không phải của Tập đoàn Sơn Hải, đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước lúc đấu thầu (có văn bản kèm theo).

Văn bản kèm theo do Tập đoàn Sơn Hải cung cấp.

Việc đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án này là do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Hới cũ thực hiện. Quá trình thực hiện đã diễn ra nhiều lần, và đến nay công tác đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án vẫn chưa thực hiện xong.

Theo Tập đoàn này, mỗi lần Sơn Hải chuyển tiền đền bù giải phóng mặt bằng đều căn cứ vào đề nghị chuyển tiền của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Hới cũ. Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn Sơn Hải đã chuyển tiền kịp thời, đầy đủ và đúng theo số tiền được đề nghị.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Trị

Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và nghĩa vụ tài chính tại Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông (đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn, TP Đồng Hới cũ, nay là phường Đồng Thuận).

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư, tổng vốn 500 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2017–2025 với mục tiêu xây dựng khu dân cư hiện đại, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, Quảng Trị. Ảnh: Bảo NLĐ

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Quảng Trị xác định Sở Xây dựng Quảng Bình (cũ) đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư khi chưa có ý kiến đồng ý của HĐND tỉnh, vi phạm quy định tại Nghị định 99/2015 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Nhà ở. Cơ quan thanh tra kết luận Sở Xây dựng Quảng Bình (cũ) chịu trách nhiệm trực tiếp đối với vi phạm này.

Trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện Tập đoàn Sơn Hải và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới thiếu kiểm tra, đối chiếu kinh phí, dẫn đến việc nhà đầu tư chuyển thừa hơn 10,1 triệu đồng cho Trung tâm.

Trách nhiệm thuộc về cả hai đơn vị, trong đó Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới (đơn vị kế thừa) phải nộp lại số tiền thừa vào ngân sách nhà nước thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu Sở Xây dựng Quảng Trị đôn đốc Tập đoàn Sơn Hải bảo đảm tiến độ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước và hoàn thiện các hạng mục theo quy hoạch được duyệt.