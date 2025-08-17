Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tập đoàn Thiên Long ‘rót’ 2,8 triệu USD đầu tư sang Philippines

17-08-2025 - 12:21 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Thiên Long sắp chi 2,8 triệu USD để thành lập pháp nhân nhập khẩu, kinh doanh văn phòng phẩm tại Philippines.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (MCK: TLG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc đầu tư ra nước ngoài tại Cộng hòa Philippines.

Theo đó, Tập đoàn Thiên Long dự kiến đầu tư ra nước ngoài bằng hình thức thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư hoặc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó. Hình thức đầu tư chính thức được quyết định tùy thuộc thực tế triển khai phù hợp quy định tại Philippines.

Dự án đầu tư có tên Góp vốn thành lập pháp nhân nhập khẩu, kinh doanh văn phòng phẩm tại Philippines. Tên tổ chức dự kiến được thành lập là FlexOffice Philippines Inc.

Mục tiêu chính nhằm nhập khẩu và kinh doanh văn phòng phẩm, các sản phẩm, hàng hóa mà pháp luật Việt Nam và Philippines không cấm lưu thông.

Tổng vốn dự kiến đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Thiên Long lần này là 2,8 triệu USD, tương đương khoảng gần 73,6 tỷ đồng tiền Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Tập đoàn Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần gần 1.246 tỷ đồng, tăng nhẹ 38,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 222 tỷ đồng, giảm 8,1%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Thiên Long mang về doanh thu thuần hơn 2.040 tỷ đồng, tăng 24,5 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 300 tỷ đồng, giảm 8,9%.

Năm 2025, doanh nghiệp lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 450 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu, Tập đoàn Thiên Long đã hoàn thành được 48,6% kế hoạch doanh thu và 66,7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Thiên Long tăng 12,1% so với đầu năm, lên mức hơn 3.765 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 941 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 1.299,7 tỷ đồng, tăng 28,4% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 525 tỷ đồng, chiếm 40,4% tổng tài sản.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

