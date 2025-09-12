Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Viettel có thêm hai Phó Tổng giám đốc

12-09-2025 - 20:58 PM | Doanh nghiệp

TPO - Đại tá Vũ Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Hàng không Vũ trụ Viettel và Đại tá Nguyễn Vũ Hà, Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Đại tá Vũ Tuấn Anh sinh năm 1980, bắt đầu hành trình tại Viettel từ tháng 9/2004, với vai trò Trưởng nhóm phần mềm thuộc Phòng kỹ thuật, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.

Ông là người dẫn dắt Viện Hàng không Vũ trụ Viettel từ ngày đầu thành lập, trước khi giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn. Đơn vị này đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất và nghiệm thu thành công, đưa vào trang bị các vũ khí chiến lược công nghệ cao. Đây là những sản phẩm lần đầu tiên người Việt Nam tự chủ nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thành công trong nước.

Tập đoàn Viettel có thêm hai Phó Tổng giám đốc- Ảnh 1.

Đại tá Vũ Tuấn Anh được Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định bổ nhiệm.

Kết quả này là một bước phát triển vượt bậc của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, góp phần tích cực vào xây dựng Quân đội tinh gọn mạnh, trang bị vũ khí hiện đại, bảo vệ nền hoà bình của đất nước.

Trước đó, ngày 10/10/2024, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Viện Hàng không Vũ trụ Viettel vì thành tích đặc biệt xuất sắc trên. Cá nhân Đại tá Vũ Tuấn Anh được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại tá Nguyễn Vũ Hà, sinh năm 1978, công tác tại Viettel từ tháng 8/2008. Ông từng là Giám đốc Trung tâm R&D, Công ty Công nghệ Viettel, có thời gian đảm nhiệm vai trò Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel, trước khi trở thành Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) vào tháng 3/2019.

Tập đoàn Viettel có thêm hai Phó Tổng giám đốc- Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Vũ Hà được Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định bổ nhiệm.

VHT là đơn vị chủ lực về nghiên cứu, phát triển trong Tập đoàn. Đơn vị đã nghiên cứu, làm chủ nhiều công nghệ lõi cả về dân sự và quân sự. VHT cũng duy trì số 1 về pháp nhân Việt Nam đăng ký và được cấp bằng sáng chế, trong đó nhiều sáng chế được bảo hộ độc quyền tại thị trường khó tính là Mỹ (hết năm 2024 là 24 sáng chế tại Mỹ).

VHT cũng tiên phong trong xuất khẩu công nghệ Viettel, có thể kể đến các thiết bị quân sự, hệ thống mô phỏng bắn súng, hệ thống mô phỏng máy bay, mạng 5G.

Dưới sự dẫn dắt của Đại tá Nguyễn Vũ Hà, năm 2022, VHT được Chủ tịch nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng danh giá nhất Việt Nam cho 2 công trình khoa học: Ra đa cảnh giới biển và Nền tảng vô tuyến điện quân sự.

Cả hai công trình đều được người Viettel tự chủ từ nghiên cứu tới chế tạo, không những tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng chi phí nghiên cứu sản xuất mà còn đảm bảo bí mật tác chiến, an toàn thông tin, quyết định tới hiệu quả của hệ thống phòng thủ đất nước. Các kỹ sư đã chứng minh năng lực, sức sáng tạo và tinh thần, cách làm tự lực, tự chủ của người lính.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

Từ Khóa:
Viettel

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu dự án Cần Giờ của Vingroup đã nộp 21.700 tỷ đồng, chiếm gần 55% ngân sách thu từ đất tại Tp.HCM 8T2025

Siêu dự án Cần Giờ của Vingroup đã nộp 21.700 tỷ đồng, chiếm gần 55% ngân sách thu từ đất tại Tp.HCM 8T2025 Nổi bật

Thay đổi lô trái phiếu 1.000 tỷ của Công ty con Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Giảm lợi tức được chia từ các công ty trông dâu tằm và cà phê còn 11,5%

Thay đổi lô trái phiếu 1.000 tỷ của Công ty con Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Giảm lợi tức được chia từ các công ty trông dâu tằm và cà phê còn 11,5% Nổi bật

Hai start-up tài sản số bất ngờ thông báo "dừng phục vụ" tại Việt Nam, vì sao?

Hai start-up tài sản số bất ngờ thông báo "dừng phục vụ" tại Việt Nam, vì sao?

19:37 , 12/09/2025
MISA ra mắt nền tảng AI hợp nhất cho tổ chức, doanh nghiệp, gia đình

MISA ra mắt nền tảng AI hợp nhất cho tổ chức, doanh nghiệp, gia đình

19:30 , 12/09/2025
CT UAV - Sốc với nhà máy đúc composite tự tiến hóa

CT UAV - Sốc với nhà máy đúc composite tự tiến hóa

15:30 , 12/09/2025
Keppel tiếp thêm hành trang công nghệ cho 1.200 học sinh

Keppel tiếp thêm hành trang công nghệ cho 1.200 học sinh

15:30 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên