Tập đoàn xe lửa hàng đầu Trung Quốc muốn tham gia làm tuyến metro Văn Cao - Hòa Lạc hơn 65.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công vào dịp 19/12 tới

Sáng 21/11, lãnh đạo TP Hà Nội làm việc với Công ty TNHH Đầu máy toa xe Đại Liên (CRRC Đại Liên), do Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tống Hiệp Bằng làm Trưởng đoàn, theo thông tin CTTĐT TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu máy toa xe Đại Liên Tống Hiệp Bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, trong năm 2025, Hà Nội dự kiến triển khai đồng thời 8 dự án giao thông trọng điểm, gồm 2 tuyến đường sắt đô thị và 6 cây cầu vượt sông, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, giảm tải áp lực hạ tầng đô thị và mở rộng khả năng kết nối liên vùng.

Về quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị, Hà Nội đang bổ sung 5 tuyến đường sắt dài 200km. Như vậy, đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065, Hà Nội sẽ có 15 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 716km.

Với định hướng phát triển đó, ông Tuấn mong muốn các đối tác lớn, trong đó, có các đối tác quan trọng từ Trung Quốc sẽ tham gia, đóng góp hỗ trợ nỗ lực của Hà Nội.

Đánh giá cao kinh nghiệm của CRRC Đại Liên về tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt, đặc biệt là năng lực thi công đường sắt theo các tiêu chuẩn cao, ông Tuấn hoan nghênh công ty tham gia tìm hiểu tiềm năng các dự án trên địa bàn Hà Nội.

Đồng thời, ông Dương Đức Tuấn đề nghị CRRC Đại Liên chia sẻ công nghệ, hỗ trợ kinh nghiệm trong nội địa hóa đường sắt, đặc biệt là xây dựng nhà máy, sản xuất các thành phần đường sắt...

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CRRC Đại Liên Tống Hiệp Bằng cho biết, với lịch sử hơn 100 năm, Công ty hiện là doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn trọng điểm duy nhất của Trung Quốc có thể phát triển, thiết kế, sản xuất và xuất khẩu đầu máy đường sắt, phương tiện đường sắt đô thị, tàu tốc độ cao và đầu máy năng lượng mới, chiếm khoảng 60% thị phần nội địa.

Theo ông Tống Hiệp Bằng, CRRC Đại Liên đã cung cấp cho các dự án trong và ngoài Trung Quốc gần 7.000 toa xe đường sắt đô thị, đặc biệt là trong lĩnh vực tàu tự động không người lái tiên tiến với các dự án tiên phong và quy mô lớn của Trung Quốc.

Chia sẻ một số điểm nhấn hợp tác giữa công ty và các đối tác phía Việt Nam, thời gian qua, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CRRC Đại Liên đánh giá cao tiềm năng của dự án tổ hợp công nghiệp đường sắt tại Phú Xuyên.

Đồng thời, ông Tống Hiệp Bằng khẳng định CRRC Đại Liên mong muốn hợp tác tham gia các dự án của Thành phố, đặc biệt là tuyến metro Hà Nội số 5 bởi dự án này có nhiều điểm tương đồng với các dự án CRRC Đại Liên từng thực hiện.

Dự án đường sắt đô thị số 5 có tổng mức đầu tư hơn 65.000 tỷ đồng, đi qua 9 phường và 10 xã, dự kiến khởi công vào dịp 19/12.

Ông Tống Hiệp Bằng cũng cho biết, CRRC Đại Liên sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ mà thành phố Hà Nội có nhu cầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cho biết, Hà Nội ủng hộ CRRC Đại Liên tham gia vào các dự án quan tâm, đồng thời, giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Công ty Đường sắt Hà Nội làm đầu mối phối hợp thông tin, triển khai các công việc cần thiết trong thời gian tới.

CRRC Đại Liên có lịch sử phát triển lâu đời, thuộc Tập đoàn Toa xe Trung Quốc, là doanh nghiệp Nhà nước quy mô lớn trọng điểm duy nhất của Trung Quốc độc lập phát triển và sản xuất đầu máy đường sắt (bao gồm đầu máy diesel, đầu máy điện), phương tiện đường sắt đô thị, tàu tốc hành và đầu máy năng lượng mới. Tại Việt Nam, Công ty đã cung cấp đầu máy toa xe diesel, đầu máy toa xe cho các dự án đường sắt tiêu chuẩn, phương tiện đường sắt đô thị. Cụ thể, trong năm 2013, Công ty đã xuất khẩu 9 đơn vị đầu máy toa xe diesel cho Công ty FHS tại Hà Tĩnh với chức năng điều khiển từ xa, được sử dụng cho vận tải hàng hóa trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Công ty cũng cung cấp đầu máy toa xe cho các dự án đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Đồng Đăng- Hà Nội, Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng. Bên cạnh đó, công ty cung cấp thiết bị năng lượng gió, thiết bị quang điện, đồng thời, từng bước hợp tác để thiết lập các cơ sở sản xuất nội địa hóa.



