Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho người dân tỉnh Phú Thọ mới

21-11-2025 - 15:36 PM | Bất động sản

UBND tỉnh Phú Thọ vừa đề xuất xây cao tốc Việt Trì - Hòa Bình dài khoảng 42 km, quy mô tối thiểu 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/giờ, với thời gian đầu tư dự kiến trong giai đoạn 2026-2030.

Tin vui cho người dân tỉnh Phú Thọ mới- Ảnh 1.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng về việc đề nghị bổ sung tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở để UBND tỉnh Phú Thọ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Việt Trì - Hòa Bình theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt dự án trong quý II/2026).

Theo đề xuất, tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình dài khoảng 42 km, có điểm đầu giao với cao tốc CT.02 (đường Hồ Chí Minh qua Việt Trì) và điểm cuối nối với cao tốc CT.03 (cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu). Tuyến đường dự kiến được xây dựng theo tiêu chuẩn cao tốc, quy mô tối thiểu 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/giờ, với thời gian đầu tư dự kiến trong giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, đề xuất này phù hợp với mục tiêu phát triển của Quy hoạch tổng thể quốc gia và định hướng phát triển hạ tầng giao thông trong Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc. Khi được phê duyệt đưa vào quy hoạch, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng theo yêu cầu của Chính phủ.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ, việc kết nối Việt Trì với Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ hiện phải qua các lộ trình: cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vành đai 5 và đường Hòa Lạc - Hòa Bình dài khoảng 120 km; hoặc cầu Văn Lang - quốc lộ 32 và đường tỉnh 317G - quốc lộ 70B dài khoảng 80 km.

Các hướng này đều có khoảng cách lớn; nhiều đoạn mặt đường nhỏ, đi qua khu dân cư đông đúc, khả năng thông hành thấp, không tạo ra động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa có tuyến đường với quy mô tương xứng để kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mới chỉ có đường Hồ Chí Minh nối từ nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua cầu Ngọc Tháp đến Quốc lộ 32, thuộc xã Tam Nông, với chiều dài khoảng 19 km. Tuy nhiên, tuyến đường này chưa được đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc, chưa đủ khả năng kết nối trực tiếp các cao tốc lớn trong vùng.

Trước bối cảnh đó, UBND tỉnh Phú Thọ đánh giá việc bổ sung tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình vào quy hoạch là cần thiết. Tuyến cao tốc không chỉ phục vụ nhu cầu vận tải tốc độ cao, an toàn và liên tục, mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và dịch vụ.

Đặc biệt, dự án sẽ liên kết các đô thị và trung tâm du lịch tiểu vùng Tây Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng và tiểu vùng Bắc Trung Bộ, thúc đẩy phát triển ở các khu vực khó khăn, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc CT.03, CT.02 và Nội Bài - Lào Cai.

Công trình sẽ góp phần hoàn thiện kết nối giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La; kết nối với TP. Hà Nội qua cầu Thạch Đồng (trên đường Hồ Chí Minh) theo quy hoạch, tạo sự liên kết đồng bộ giữa các khu vực của tỉnh Phú Thọ với TP. Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có trong lịch sử: Thủ đô liên tục quy hoạch loạt khu đô thị nghìn hecta, mở cửa cho kỷ nguyên phát triển các siêu đô thị

Chưa từng có trong lịch sử: Thủ đô liên tục quy hoạch loạt khu đô thị nghìn hecta, mở cửa cho kỷ nguyên phát triển các siêu đô thị Nổi bật

Chưa đầy 1 tháng nữa, một sự kiện đặc biệt quan trọng với 198 dự án sẽ diễn ra

Chưa đầy 1 tháng nữa, một sự kiện đặc biệt quan trọng với 198 dự án sẽ diễn ra Nổi bật

Đồng Nai sẽ áp dụng cơ bản phân làn trên Quốc lộ 51 đồng bộ với TP HCM

Đồng Nai sẽ áp dụng cơ bản phân làn trên Quốc lộ 51 đồng bộ với TP HCM

15:57 , 21/11/2025
Đà Nẵng sẽ thu hồi hơn 866 ha đất của 5.100 hộ dân để triển khai đường sắt tốc độ cao 67 tỷ USD VinSpeed và THACO cùng xin thực hiện

Đà Nẵng sẽ thu hồi hơn 866 ha đất của 5.100 hộ dân để triển khai đường sắt tốc độ cao 67 tỷ USD VinSpeed và THACO cùng xin thực hiện

15:56 , 21/11/2025
Tập đoàn xe lửa hàng đầu Trung Quốc muốn tham gia làm tuyến metro Văn Cao - Hòa Lạc hơn 65.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công vào dịp 19/12 tới

Tập đoàn xe lửa hàng đầu Trung Quốc muốn tham gia làm tuyến metro Văn Cao - Hòa Lạc hơn 65.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công vào dịp 19/12 tới

15:49 , 21/11/2025
Lotus 1 chính thức ra mắt – Tâm điểm mới của thị trường căn hộ cao cấp Bắc Giang

Lotus 1 chính thức ra mắt – Tâm điểm mới của thị trường căn hộ cao cấp Bắc Giang

15:30 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên