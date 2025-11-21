Tin vui cho người dân tỉnh Phú Thọ mới

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng về việc đề nghị bổ sung tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở để UBND tỉnh Phú Thọ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Việt Trì - Hòa Bình theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt dự án trong quý II/2026).

Theo đề xuất, tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình dài khoảng 42 km, có điểm đầu giao với cao tốc CT.02 (đường Hồ Chí Minh qua Việt Trì) và điểm cuối nối với cao tốc CT.03 (cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu). Tuyến đường dự kiến được xây dựng theo tiêu chuẩn cao tốc, quy mô tối thiểu 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/giờ, với thời gian đầu tư dự kiến trong giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, đề xuất này phù hợp với mục tiêu phát triển của Quy hoạch tổng thể quốc gia và định hướng phát triển hạ tầng giao thông trong Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc. Khi được phê duyệt đưa vào quy hoạch, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng theo yêu cầu của Chính phủ.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ, việc kết nối Việt Trì với Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ hiện phải qua các lộ trình: cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vành đai 5 và đường Hòa Lạc - Hòa Bình dài khoảng 120 km; hoặc cầu Văn Lang - quốc lộ 32 và đường tỉnh 317G - quốc lộ 70B dài khoảng 80 km.

Các hướng này đều có khoảng cách lớn; nhiều đoạn mặt đường nhỏ, đi qua khu dân cư đông đúc, khả năng thông hành thấp, không tạo ra động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa có tuyến đường với quy mô tương xứng để kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mới chỉ có đường Hồ Chí Minh nối từ nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua cầu Ngọc Tháp đến Quốc lộ 32, thuộc xã Tam Nông, với chiều dài khoảng 19 km. Tuy nhiên, tuyến đường này chưa được đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc, chưa đủ khả năng kết nối trực tiếp các cao tốc lớn trong vùng.

Trước bối cảnh đó, UBND tỉnh Phú Thọ đánh giá việc bổ sung tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình vào quy hoạch là cần thiết. Tuyến cao tốc không chỉ phục vụ nhu cầu vận tải tốc độ cao, an toàn và liên tục, mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và dịch vụ.

Đặc biệt, dự án sẽ liên kết các đô thị và trung tâm du lịch tiểu vùng Tây Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng và tiểu vùng Bắc Trung Bộ, thúc đẩy phát triển ở các khu vực khó khăn, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc CT.03, CT.02 và Nội Bài - Lào Cai.

Công trình sẽ góp phần hoàn thiện kết nối giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La; kết nối với TP. Hà Nội qua cầu Thạch Đồng (trên đường Hồ Chí Minh) theo quy hoạch, tạo sự liên kết đồng bộ giữa các khu vực của tỉnh Phú Thọ với TP. Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc.