Tập đoàn Xuân Thiện muốn rót 450.000 tỷ đồng vào Lai Châu làm 9 dự án điện mặt trời, thủy điện cùng trạm biến áp…

Theo Cổng thông tin Điện tử tỉnh Lai Châu, chiều 28/10, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã có buổi làm việc nghe báo cáo đề xuất nghiên cứu đầu tư tổ hợp thủy điện tích năng, điện mặt trời và lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện.

Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất nghiên cứu đầu tư tổ hợp gồm dự án thủy điện tích năng Tô Y Phìn công suất 6.400 MW và 9 dự án điện mặt trời với tổng công suất 17.000 MW, kết hợp hệ thống trạm biến áp, đường dây truyền tải điện 500 kV đấu nối đồng bộ. Tổng công suất nguồn điện đề xuất của tổ hợp là 23.400 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 450.000 tỷ đồng.

Trong đó, dự án thủy điện tích năng Tô Y Phìn dự kiến triển khai tại phường Đoàn Kết và xã Sin Suối Hồ, chia thành hai giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2035, mỗi giai đoạn 3.200 MW.

Đối với các dự án điện mặt trời, giai đoạn 2026 - 2030, doanh nghiệp đề xuất triển khai 4 dự án gồm: Phong Thổ 1 công suất 1.700 MW; Phong Thổ 2 công suất 1.400 MW; Nậm Cuổi công suất 2.400 MW; Nậm Sỏ công suất 2.000 MW. Giai đoạn 2031 - 2035, tiếp tục nghiên cứu 5 dự án gồm: Tà Tổng công suất 2.600 MW; Mường Tè công suất 2.600 MW; Nậm Hàng công suất 1.300 MW; Hua Bum công suất 1.500 MW và Pa Tần công suất 1.500 MW.

Các dự án dự kiến phân bố tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, gắn với hệ thống trạm biến áp và đường dây 500 kV nhằm kết nối, truyền tải nguồn điện, bảo đảm tính đồng bộ giữa các dự án phát điện và hạ tầng lưới điện.

Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, Đảng ủy UBND tỉnh cho biết, theo Quy hoạch tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 27/2/2026, dự án thủy điện tích năng Tô Y Phìn có công suất 500 MW; 76 dự án điện mặt trời đã được phê duyệt với tổng công suất 12.051 MW. UBND tỉnh đã đề xuất cấp có thẩm quyền cập nhật các dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, so với quy mô đã được xác lập trong quy hoạch, đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện có công suất lớn hơn đáng kể. Do đó, để có cơ sở triển khai, cần tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung các dự án vào quy hoạch điện quốc gia.

Ngoài ra, việc nghiên cứu đầu tư đồng bộ tổ hợp thủy điện tích năng, điện mặt trời và lưới điện truyền tải phù hợp với định hướng khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển năng lượng tái tạo của Lai Châu.

Nếu được triển khai đầu tư, tổ hợp dự án được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút nguồn vốn đầu tư lớn, tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh trong những năm tới.

Bờ hồ Thủy điện Lai Châu. Ảnh minh họa.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện đã đến khảo sát, nghiên cứu và đề xuất lập dự án triển khai tại tỉnh Lai Châu.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc nghiên cứu đầu tư tổ hợp thủy điện tích năng, điện mặt trời và lưới điện truyền tải đồng bộ là nội dung mang tính động lực, là vấn đề trọng điểm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các chương trình hành động, kế hoạch của Chính phủ; nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh về phát triển năng lượng, thu hút nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh và đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư để tổ hợp dự án được triển khai. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, để điều chỉnh quy hoạch điện VIII, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương đánh giá toàn diện, đảm bảo khi quy hoạch được ban hành sẽ đảm bảo tiến độ trong giai đoạn 1, thực hiện cấp chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư đồng thời linh hoạt đẩy nhanh giai đoạn sau khi đã thực hiện xong giai đoạn 1 và tiếp tục thu hút các nhà đầu tư có năng lực. Tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư để dự án nhanh chóng được triển khai trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương phối hợp với sở Nông nghiệp và Môi trường đo đạc, khoanh vùng thực địa để phục vụ cho điều chỉnh quy hoạch tỉnh; Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch để làm căn cứ điều chỉnh quy hoạch tỉnh cho phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cũng đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với các địa phương rà soát kỹ đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện, đối chiếu với Quy hoạch tỉnh Lai Châu và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; làm rõ sự cần thiết, tính khả thi, quy mô, công suất, địa điểm và tiến độ thực hiện từng dự án. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo đúng quy định, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả.