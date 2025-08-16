Tập gym an toàn và hiệu quả – Chia sẻ từ Master Trainer Anh Sơn Nguyễn

Trong thời đại mạng xã hội, việc bắt chước những động tác hoặc thử thách hot trên TikTok hay Reels mà không có nền tảng kỹ thuật là nguyên nhân phổ biến gây chấn thương. Nhiều người nghĩ nâng càng nặng, đổ mồ hôi càng nhiều là tốt, nhưng thực tế thiếu khởi động, sai tư thế hoặc lặp lại bài tập không phù hợp với thể trạng sẽ làm chậm tiến độ và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Các nghiên cứu thể thao và y học đều nhấn mạnh: khởi động đúng cách, kiểm soát hơi thở và điều chỉnh cường độ theo khả năng là nền tảng để tập hiệu quả. Đây là những nguyên tắc mà cả người mới lẫn người tập lâu năm nhưng "nghiện" thử trend đôi khi vẫn bỏ qua.

Theo master trainer Anh Sơn Nguyễn thì việc tập luyện đúng, phù hợp với từng cá nhân sẽ giúp người tập đạt được kết quả tốt, tránh được nhiều rủi ro không đáng có

Với kinh nghiệm huấn luyện và thi đấu, Anh Sơn Nguyễn luôn ưu tiên cách tiếp cận dựa trên khoa học, cá thể hóa và tiến triển từ từ:

Khởi động toàn thân 10–15 phút để tăng lưu thông máu, làm nóng cơ và khớp, giảm rủi ro chấn thương khi vào bài nặng.

Tăng tải từ từ (Progressive overload): thay vì ép cơ thể trong một buổi, hãy tăng dần tạ, số lần lặp hoặc độ khó bài tập theo từng tuần.

Kỹ thuật chuẩn: từng động tác cần được kiểm soát tốt, tư thế đúng và nhịp thở đều để tối ưu hiệu quả và bảo vệ khớp.

Ngoài tập luyện, dinh dưỡng và phục hồi cũng là trụ cột. Anh Sơn Nguyễn chia sẻ: "Dinh dưỡng là mảnh ghép quyết định 70–80% kết quả". Ăn đủ đạm, cân bằng tinh bột – chất béo, uống đủ nước và ngủ đủ giấc sẽ giúp cơ thể phục hồi và phát triển tốt hơn so với chỉ chăm chăm tăng khối lượng tập.

Master trainer Anh Sơn Nguyễn và HLV cấp cao Nhật Bản Iwaka Yoshiro

Lời khuyên cho người mới: Bắt đầu với các bài cơ bản như squat, deadlift nhẹ, đẩy ngực, kéo lưng. Tập 2–3 buổi/tuần để cơ thể thích nghi. Theo dõi cảm giác cơ – khớp, điều chỉnh khi có dấu hiệu bất thường.

Với người bận rộn: duy trì lịch tập đều quan trọng hơn việc kéo dài thời gian buổi tập. Một buổi 30–40 phút tập trung, kỹ thuật chuẩn sẽ tốt hơn ở phòng gym 2 tiếng nhưng nghỉ nhiều, form sai.

Anh Sơn Nguyễn là founder của chuỗi luxury fitness center ASN FITNESS nổi tiếng tại Hà Nội

Anh Sơn Nguyễn (sinh 1987, Hà Nội) từng du học Nhật Bản và làm giám đốc điều hành 1 công ty cố vấn kinh doanh trước khi chuyển hẳn sang sự nghiệp thể hình. Anh sáng lập trung tâm đào tạo, xây dựng giáo trình và chia sẻ kiến thức qua mạng xã hội, thu hút lượng lớn người theo dõi. Sự kết hợp giữa chuyên môn huấn luyện, trải nghiệm thực tế và khả năng truyền cảm hứng giúp những nguyên tắc anh chia sẻ có tính ứng dụng cao và mang lại kết quả rõ rệt cho học viên.

Tập đúng không chỉ để đẹp hình thể, mà là đầu tư cho sức khỏe lâu dài. Với hướng dẫn khoa học và cá nhân hóa, hành trình tập luyện của bạn sẽ an toàn hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.