Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn dự án đường Lĩnh Nam

Tuy nhiên, tiến độ công trình vẫn chịu sức ép bởi một số vị trí chưa có mặt bằng sạch trên thực địa, việc tái định cư chưa hoàn tất và nhà thầu chính chưa huy động nguồn lực tương xứng với phần việc đảm nhận. Thực tế đó đòi hỏi phải nhận diện đúng điểm nghẽn, phân định rõ trách nhiệm để những kết quả xử lý về thủ tục sớm chuyển thành khối lượng thi công trên công trường.

Mặt bằng chưa liền tuyến, nhà thầu thi công chậm

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch đã cơ bản thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng và đang triển khai thi công. Ảnh: PV

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch có chiều dài tuyến chính khoảng 3,4km, điểm đầu giao với đường Tam Trinh, điểm cuối giao với đê sông Hồng; đi qua 5 phường: Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam và Tương Mai. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 98.345,92m², liên quan đến 800 hộ dân và 34 tổ chức.

Từ ngày 1-7-2025, UBND phường Vĩnh Hưng được giao làm chủ đầu tư. Theo quyết định phê duyệt, dự án thực hiện đến hết năm 2027, song do yêu cầu kết nối hạ tầng, thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Trên bình diện chung, tiến độ triển khai đến nay đạt kết quả khá khả quan. Hiện chủ đầu tư đã phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành 834/834 quyết định thu hồi đất, đồng thời đã chi trả xong tiền bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, việc hoàn thành thủ tục chưa đồng nghĩa toàn tuyến đã có mặt bằng sạch, liền mạch để thi công.

Một công trình đang chờ phương án cắt nhà để giải phóng mặt bằng. Ảnh: PV

Tại phường Tương Mai, tính đến ngày 19-8-2026 vẫn còn công trình của 13 hộ chưa được phá dỡ do trước đó liên quan đến kiến nghị của người dân về diện tích thu hồi, tái định cư...

Tại phường Vĩnh Hưng, 5 hộ dù đã bàn giao mặt bằng nhưng diện tích sau thu hồi chỉ còn lại từ 21m² đến 25m² - nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định hiện hành - đề nghị được xem xét mua nhà tái định cư để ổn định cuộc sống. Phường Vĩnh Hưng đã 2 lần báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, xin hướng dẫn việc áp dụng chính sách đối với các trường hợp này. Tuy nhiên, hướng dẫn của Sở chưa cụ thể nên gặp khó khăn trong triển khai.

Đơn vị thi công đang di chuyển các trang thiết bị, cáp điện, viễn thông trong công trình này để chuẩn bị phá dỡ. Ảnh: PV

Theo ông Nguyễn Văn Vịnh, chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Vĩnh Hưng, số trường hợp phải giải phóng mặt bằng còn lại không lớn so với quy mô toàn dự án, nhưng nằm tại những vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thi công. Mặt bằng bị ngắt quãng khiến các hạng mục khó triển khai đồng bộ.

Trong khi mặt bằng còn một số điểm cần hoàn tất thì năng lực huy động của nhà thầu chính cũng là vấn đề rất đáng quan tâm. Công ty TNHH Tập đoàn CASPI đảm nhận 70,2% giá trị hợp đồng xây dựng, nhưng đến ngày 21-7-2026 mới thực hiện khoảng 15% khối lượng được giao do việc bố trí nhân lực, thiết bị chưa tương xứng... với phần việc đảm nhận. UBND phường Vĩnh Hưng đã liên tục đôn đốc và đã báo cáo thành phố tìm giải pháp khắc phục.

Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc vượt thẩm quyền

Sau giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân đã xây dựng, chỉnh trang lại nhà cửa để ổn định cuộc sống. Ảnh: PV

Thông tin về các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng ngoài thực địa, ông Nguyễn Ngọc Chuyển, phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Tương Mai cho biết, trước đây có 16 hộ còn ý kiến, chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Song với sự vào cuộc của chính quyền, cơ quan chức năng, tính đến ngày 19-8-2026, còn 13 hộ; trong đó 8 hộ đã di dời, đang chờ phá dỡ công trình, 2 trường hợp đang tự phá dỡ và 3 trường hợp còn lại đang kiến nghị về nguồn gốc đất, chờ điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ.

“Đến thời điểm này có thể khẳng định, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường đã cơ bản xong. Phường đang cố gắng vận động người dân bàn giao mặt bằng xong trước ngày 25-8”, ông Nguyễn Ngọc Chuyển thông tin.

Về 5 hộ tại phường Vĩnh Hưng đề nghị được mua nhà tái định cư do diện tích đất còn lại sau thu hồi nhỏ hơn 50m², ông Nguyễn Văn Vịnh chia sẻ: “Mới đây, UBND thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm có ý kiến cụ thể với các trường hợp này. Ngay khi có hướng dẫn của Sở, phường sẽ triển khai ngay để giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân”.

Một số đoạn tuyến của dự án đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: PV

Trước tiến độ thi công của nhà thầu chính chưa bảo đảm yêu cầu, ngày 11-8-2026, tại cuộc họp do UBND thành phố chủ trì, đại diện Công ty TNHH Tập đoàn Caspi đã cam kết đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 10-10-2026. Theo ông Nguyễn Văn Vịnh, chủ đầu tư đang tiếp tục theo dõi tiến độ từng đoạn tuyến, lập biên bản hiện trường làm căn cứ xem xét trách nhiệm nếu nhà thầu không thực hiện đúng cam kết.

Những ngày gần đây, các nhà thầu đã tập trung máy móc, nhân lực nhiều hơn để thi công dự án. Ảnh: PV

Với vai trò đại diện chủ đầu tư dự án, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường cho biết, dự án nhận được sự đồng thuận rất lớn của người dân nên dù liên quan đến 800 hộ phải giải phóng mặt bằng, nhưng các phường không phải cưỡng chế trường hợp nào. Bên cạnh đó, dự án nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố, mọi khó khăn, vướng mắc về vốn, mốc giới, tái định cư... đều được thành phố giao các sở, ngành quyết liệt giải quyết rất triệt để, tạo điều kiện để dự án về đích đúng tiến độ.

“ “UBND phường Vĩnh Hưng xác định dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, giảm ùn

tắc và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. UBND phường cam kết tiếp tục tập trung cao độ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; bám sát công trường hằng ngày; kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền; thường xuyên báo cáo thành phố và các sở, ngành các nội dung vượt thẩm quyền” - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường nhấn mạnh.

Dự án đường Lĩnh Nam đang bước vào giai đoạn quyết định. Những vướng mắc vượt thẩm quyền cấp phường đã và đang được thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm; phần việc còn lại là hoàn tất bàn giao mặt bằng, cụ thể hóa cam kết của nhà thầu bằng nhân lực, thiết bị khối lượng thi công thực tế, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, góp phần hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, làm đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.