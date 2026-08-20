Liên Khương trở lại sau gần 6 tháng: Sân bay hơn 1.000 tỷ đồng sẵn sàng đón những chuyến bay mới

Ngày 19/8, chuyến bay VN1380 của Vietnam Airlines, hành trình từ TPHCM đến Đà Lạt, đã hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, đánh dấu thời điểm sân bay chính thức khai thác trở lại sau gần 6 tháng tạm dừng.

Khi máy bay lăn vào khu vực sân đỗ, hai xe cứu hỏa thực hiện nghi thức phun vòi rồng chào mừng. Hành khách được đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và hãng hàng không đón tiếp, tặng quà.

Chuyến bay VN1380 của Vietnam Airlines từ TPHCM là chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống sân bay này. (Ảnh: Bảo Giang)

Theo kế hoạch, trong ngày đầu khai thác trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến đón 28 lượt chuyến bay. Các đường bay nội địa kết nối Đà Lạt với TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ được khôi phục.

Ở mạng bay quốc tế, đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur dự kiến khai thác 4 chuyến/tuần, trong khi đường bay Đà Lạt - Singapore dự kiến nối lại từ tháng 12/2026.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm dừng khai thác để thực hiện dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn do ACV làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.032,87 tỷ đồng.

Dự án tập trung sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh 09/27 dài 3.250m, rộng 45m, thay kết cấu bê tông nhựa hiện hữu bằng bê tông xi măng.

Trong ngày đầu khai thác trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến đón 28 lượt chuyến bay. (Ảnh: Hân Dao)

Các hạng mục đường lăn, khu vực an toàn cuối đường cất hạ cánh, sân quay đầu, hệ thống thoát nước, đèn hiệu, đèn tiếp cận và các thiết bị phục vụ hoạt động bay cũng được nâng cấp đồng bộ.

Sau khi hoàn thành, sân bay tiếp tục duy trì cấp 4D, phục vụ các chuyến bay dân dụng và quân sự, nội địa và quốc tế. Sức chịu tải của đường cất hạ cánh được nâng lên mức 830/R/C/W/T, qua đó chấm dứt tình trạng hạn chế tải trọng, đáp ứng khả năng khai thác các dòng tàu bay Code C và Code D với tải trọng tối đa.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho rằng việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Theo ông Mười, Liên Khương từ lâu được xác định là “mạch máu” giao thông then chốt, giữ vai trò cửa ngõ hàng không kết nối cao nguyên Lâm Viên với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

Những năm qua, sản lượng hành khách qua cảng có thời điểm đạt gần 3 triệu lượt/năm, vượt công suất thiết kế hiện hữu, cho thấy nhu cầu cấp thiết phải đầu tư nâng cấp hạ tầng khu bay.

Trong thời gian sân bay đóng cửa, ước tính khoảng 1 triệu lượt khách bị ảnh hưởng, phải chuyển sang đường bộ hoặc trung chuyển qua các sân bay lân cận.

Khi khai thác trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến đạt tần suất 36-40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày. Riêng 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách qua cảng có thể đạt trên 800.000 lượt.

Đại biểu, lãnh đạo cắt băng khánh thành.

Tỉnh Lâm Đồng cũng đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng các đường bay trong nước và tăng cường kết nối với những thị trường quốc tế trọng điểm như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản.

Việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại được kỳ vọng khơi thông một dòng chảy quan trọng đối với kinh tế địa phương, thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Đây cũng là bước quan trọng trong quá trình thực hiện quy hoạch, hướng tới mục tiêu nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương lên cấp 4E vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.