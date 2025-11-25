Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-11-2025 - 11:46 AM | Doanh nghiệp

Tasco Investment chưa thể nắm quyền kiểm soát DNP Holding

Tasco Investment lý giải việc không gom hết toàn bộ lượng cổ phần đăng ký là do diễn biến thị trường chưa thuận lợi.

Công ty TNHH Tasco Investment vừa thông báo kết quả giao dịch mua vào cổ phiếu DNP của Công ty Cổ phần DNP Holding.

Tasco Investment chỉ mua được hơn 39 triệu cổ phiếu, tương ứng 42,7% lượng đăng ký (số lượng đăng ký trước đó là 91,63 triệu cổ phiếu).

Như vậy, sau giao dịch Tasco Investment trở thành cổ đông lớn tại DNP Holding với tỷ lệ sở hữu 27,8% vốn điều lệ, trong khi kế hoạch là 65% và trở thành công ty mẹ.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thoả thuận trong thời gian từ 21/10 – 20/11.

Tasco Investment lý giải việc không gom hết toàn bộ lượng cổ phần đăng ký là do diễn biến thị trường chưa thuận lợi.

Về mối quan hệ giữa 2 doanh nghiệp này, nhiều lãnh đạo tại CTCP Tasco (Mã CK: HUT) - công ty mẹ của Tasco Investment, đang đảm nhiệm vị trí quan trọng tại DNP Holdings.﻿

Về diễn biến thị trường, cổ phiếu DNP đang trong trạng thái thanh khoản rất thấp, với mức khớp lệnh bình quân dưới 2.000 cổ phiếu/phiên. Tính đến ngày 25/11, thị giá quanh 20.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá khoảng 2.819 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2025, DNP Holding ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.300 tỷ đồng, tăng 15 tỷ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 53 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. DNP cho biết lợi nhuận giảm là do tinh gọn danh mục đầu tư tại các công ty liên kết, nhằm tập trung nguồn lực cho chuỗi dự án chiến lược khởi công trong quý 3/2025 về hạ tầng nước ngọt, ứng phó xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long và các địa bàn thiếu nước sạch.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của DNP đạt 7.123 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 124 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ.

Tasco lập kỷ lục lợi nhuận: Lãi quý 3/2025 gấp 13 lần cùng kỳ, vượt kế hoạch năm

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

