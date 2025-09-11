Tasco và VETC ra mắt VETC Loyalty, triển khai gói ưu đãi 40 tỷ đồng

VETC Loyalty không chỉ dừng lại ở việc tích điểm, mà được thiết kế như một "la bàn định hướng giá trị", giúp khách hàng tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ và tiện ích.

Đây là dấu mốc chiến lược, khẳng định tầm nhìn "One Tasco" – xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh và dịch vụ ô-tô trọn vẹn, nơi mỗi hành trình đều được trân trọng.

VETC Loyalty – "La bàn tiêu dùng thông minh"

Nếu trước đây hành trình của người lái xe gắn với nhiều nỗi lo như ùn tắc tại trạm thu phí, bãi đỗ xe hạn chế, thủ tục bảo hiểm phức tạp hay những lúc khẩn cấp thiếu hỗ trợ… thì VETC đã ra đời để tháo gỡ những trăn trở ấy. Từ giải pháp thu phí không dừng (ETC), sau gần một thập kỷ phát triển, VETC đã mở rộng thành hệ sinh thái dịch vụ: e-Parking, bảo hiểm, cứu hộ 24/7, xưởng sửa chữa kết nối toàn quốc – đồng hành cùng hàng triệu chủ xe trên mọi cung đường.

VETC Loyalty không chỉ dừng lại ở việc tích điểm, mà được thiết kế như một "la bàn định hướng giá trị", giúp khách hàng tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ và tiện ích theo đó mỗi giao dịch trở thành một cơ hội tích điểm, mở ra trải nghiệm mới và đặc quyền gia tăng và mỗi tháng, khách hàng được bổ sung thêm nhiều ưu đãi, gia tăng sự tiện lợi và giá trị đồng hành.

Để đánh dấu sự kiện ra mắt, Tasco và VETC triển khai gói ưu đãi đặc biệt trị giá 40 tỷ đồng. Cụ thể, khách hàng sở hữu xe Volvo, Geely hoặc Lynk & Co trước ngày 25/8/2025 sẽ được cộng 1.000.000 điểm thưởng. Những người mua xe từ ngày 26/8/2025 cũng nhận mức điểm tương tự, không giới hạn số lượng xe. Ngoài ra, khách hàng sử dụng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hay thay thế phụ tùng từ sau ngày 26/8/2025 sẽ được tặng thêm điểm thưởng tương đương 1% giá trị hóa đơn (chưa bao gồm VAT) tại các showroom liên kết. Toàn bộ điểm tích lũy được quy đổi theo tỷ lệ 1 điểm = 1 VNĐ, có thể sử dụng trực tiếp để thanh toán tùy loại dịch vụ, bao gồm ETC trên phạm vi toàn quốc hoặc cho các giao dịch tại hệ thống showroom liên kết.

Hệ thống hạng thành viên của VETC Loyalty được thiết kế theo bốn cấp độ, dựa trên mức độ chi tiêu và tần suất sử dụng dịch vụ. Khách hàng chỉ cần đăng ký và định danh tài khoản để trở thành hội viên hạng Bạc. Với mức chi tiêu từ 50 triệu đồng mỗi năm, khách hàng sẽ được nâng lên hạng Vàng. Những người đạt ngưỡng 500 triệu đồng/năm hoặc sở hữu xe Volvo, Geely, Lynk & Co sẽ được xét hạng Bạch Kim. Cao nhất là hạng Kim Cương, dành cho khách hàng có tổng chi tiêu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên. Các mốc chi tiêu được tính dựa trên giá trị hóa đơn trước thuế VAT và toàn bộ điểm tích lũy được ghi nhận qua ứng dụng VETC.

VETC Loyalty – Cánh cửa kết nối toàn bộ hệ sinh thái về ô-tô và hạ tầng giao thông thông minh

VETC Loyalty không chỉ dừng lại ở những ưu đãi trước mắt, mà còn là nền tảng trung tâm kết nối toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ của Tasco. Từ phân phối ô-tô mới với 16 thương hiệu quốc tế, đến nền tảng mua bán xe cũ Carpla, bảo hiểm xe cơ giới, hệ thống thu phí không dừng, e-Parking và nhiều ứng dụng của công nghệ ETC – tất cả đều được quy tụ trong một chương trình duy nhất. Với định hướng này, VETC Loyalty sẽ giúp khách hàng hưởng lợi tối đa từ mọi giao dịch, đồng thời mở rộng khả năng trải nghiệm liền mạch trên toàn bộ hành trình sở hữu và sử dụng ô-tô.

VETC Loyalty là lời khẳng định cam kết đặt khách hàng ở trung tâm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái của Tasco. Chương trình mở ra một kỷ nguyên mới, nơi việc tích lũy, gắn kết và lan tỏa giá trị trở thành nền tảng bền vững cho cộng đồng chủ xe tại Việt Nam.