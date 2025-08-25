Taseco Land lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch chào bán hơn 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Taseco Land trình cổ đông thông qua việc chào bán 48,15 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 31.000 đồng/cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên mức 3.600 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công ty.

Theo đó, Taseco Land sẽ trình các cổ đông của công ty thông qua việc chào bán là 48,15 triệu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ. Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán dưới 20 nhà đầu tư.

Với giá chào bán 31.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến thu về gần 1.492,7 tỷ đồng trong đợt chào bán lần này.

Mục đích Taseco Land chào bán cổ phiếu nhằm nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu các khoản nợ vay của công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc chào bán theo nhu cầu của công ty.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý III - IV/2025, sau khi hoàn thành việc đặt ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Nếu phương án phát hành được thông qua, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Taseco Land dự kiến tăng từ 311,85 triệu cổ phiếu lên 360 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ 3.118,5 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng.

Thời hạn cuối cùng Taseco Land nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề nêu trên là trước 17 giờ ngày 3/9/2025.

Taseco Land lên kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ sau khi cổ phiếu TAL vừa có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn HoSE vào ngày 1/8/2025 vừa qua.

Việc chuyển sàn của Taseco Land đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 tổ chức ngày 21/4/2025. Tính đến hiện tại, công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Taseco (TASC) đang nắm giữ 72,89% cổ phần tại TAL.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2025, Taseco Land ghi nhận doanh thu thuần 557 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn giảm 19%, lợi nhuận gộp tăng 15 tỷ đồng lên 185 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính của TAL giảm 36% về còn 51,2 tỷ đồng; bù đắp cho chi phí bán hàng tăng gấp 3 lần lên 34 tỷ đồng.

Kết quả, Taseco Land báo lãi sau thuế đạt 37,6 tỷ đồng, cao gấp 5,4 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Taseco Land ghi nhận doanh thu thuần 933 tỷ đồng, giảm nhẹ 6 tỷ đồng. Nhờ cải thiện biên lợi nhuận gộp nên lợi nhuận sau thuế của TAL đạt 60 tỷ đồng, cao gấp 3,51 lần so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch năm 2025, Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 4.332 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 536 tỷ đồng. Trong đó, mảng bất động sản đóng góp 3.709 tỷ đồng, xây lắp đạt 239 tỷ đồng, và dịch vụ – hạ tầng khu công nghiệp ước đạt 384 tỷ đồng.


