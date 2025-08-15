Taseco Land rót gần 6.500 tỷ đồng vào 2 dự án khu đô thị mới tại Bắc Ninh

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư, trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định lựa chọn nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, đại diện các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng nhiều doanh nghiệp.

Tại sự kiện, liên danh do Taseco Land làm đại diện được trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án khu đô thị có tổng diện tích hơn 93 ha, tổng mức đầu tư dự kiến gần 6.500 tỷ đồng.

Dự án đầu tiên là Khu đô thị mới tại phường Hương Mạc, phường Phú Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - nay là phường Phú Khê (chủ đầu tư: liên danh Taseco Land và HNG Holdings) có diện tích khoảng 30,47 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 7.300 người. Dự án bao gồm hệ thống nhà ở thấp tầng, nhà ở hỗn hợp, nhà ở xã hội cùng các công trình công cộng như trường học, y tế và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án thứ hai là Khu đô thị mới, thương mại dịch vụ - Tiểu khu 65.1 tại Phường Tam Sơn, Phường Đồng Kỵ và Phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - nay là Phường Tam Sơn, phường Đồng Nguyên và phường Phú Khê (chủ đầu tư: liên danh Taseco Land, Taseco Group và ICON4) có diện tích khoảng 62,57 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.964 tỷ đồng, dân số dự kiến khoảng 5.178 người. Đây là khu đô thị đa năng, tích hợp chức năng thương mại – dịch vụ và nhà ở, được quy hoạch theo hướng hiện đại, góp phần phát triển hạ tầng đô thị tại địa phương trong dài hạn.

Cả hai dự án này đều nằm tại vị trí chiến lược, trong khu vực đang được thúc đẩy mạnh mẽ về kết nối hạ tầng với Hà Nội. Đồng thời, hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thông trọng điểm như cầu Tứ Liên, đường Vành đai 4 vùng Thủ đô và các tuyến kết nối liên vùng.

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho một số dự án lớn như: Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1) - nay thuộc Phường Kinh Bắc và phường Vũ Ninh do liên danh Vingroup đầu tư; Khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du (Tiểu khu 112.1) - nay là xã Tiên Du của Sun Group…

Trong bối cảnh hạ tầng liên kết vùng không ngừng hoàn thiện và chính sách thu hút đầu tư ngày càng cởi mở, Bắc Ninh đã và đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn lớn. Sự tham gia của các doanh nghiệp không chỉ thúc đẩy đô thị hóa, mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực đến hạ tầng, dòng vốn và các ngành kinh tế phụ trợ. Với vị thế trung tâm phát triển công nghiệp – đô thị mới ở phía Bắc, Bắc Ninh đang mở ra cơ hội lớn cho những dự án trọng điểm, tiêu biểu như các khu đô thị mới vừa được trao quyết định đầu tư tại sự kiện lần này.

Theo số liệu thống kê, 7 tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh ghi nhận kết quả ấn tượng khi thu hút 13,63 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Trong đó, tỉnh cấp mới 150 dự án DDI với tổng vốn hơn 245.300 tỷ đồng; 237 dự án FDI với gần 1,1 tỷ USD; đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 134 dự án DDI và 155 dự án FDI, tổng vốn bổ sung lần lượt đạt 8.100 tỷ đồng và 2,5 tỷ USD. Riêng tháng 7, tỉnh thu hút thêm 34,2 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, với 12 dự án FDI mới và 2 dự án FDI tăng vốn.