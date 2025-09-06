Taseco Land tất toán 1 lô trái phiếu phát hành từ năm 2023

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi của doanh nghiệp.

Theo đó, ngày 25/8/2025 vừa qua, Taseco Land đã thực hiện thanh toán 150 tỷ đồng gốc và gần 4,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TALCH2325002, qua đó tất toán lô trái phiếu đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu này gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng, thời gian phát hành từ ngày 24/8/2023 đến ngày 31/8/2023. Với kỳ hạn 24 tháng, lô trái phiếu có ngày đáo hạn là 24/8/2025.

Nguồn: HNX

Trong nửa đầu năm 2025, Taseco Land cũng đã chi gần 9,3 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn 2 kỳ lãi cho lô trái phiếu mã TALCH2325002 nêu trên.

Đồng thời, doanh nghiệp còn thực hiện thanh toán 130 tỷ đồng tiền gốc và hơn 3,4 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TALCH2325001, qua đó tất toán sớm lô trái phiếu này.

Lô trái phiếu này gồm 2.000 trái phiếu, được phát hành ngày 30/5/2023, tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Với kỳ hạn 2 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 30/5/2025.

Trước đó, trong năm 2024, Taseco Land đã 2 lần thực hiện mua lại một phần của lô trái phiếu này trước hạn. Cụ thể, ngày 30/5/2024, doanh nghiệp đã mua lại giá trị 30 tỷ đồng; ngày 2/12/2024, mua lại giá trị 40 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Taseco Land vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQĐHĐCĐ ngày 3/9/2025.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán 48,15 triệu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ, giá chào bán là 31.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là gần 1.492,7 tỷ đồng sẽ được sử dụng để cơ cấu các khoản vay của công ty, cụ thể như sau:

Nguồn: TAL

Theo danh sách vừa được Taseco Land công bố, sẽ có 15 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước sẽ tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này.

Trong đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) dự kiến được phân phối 8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,22%.

Các quỹ thành viên của Dragon Capital gồm VietNam Enterprise Investments Limited, HaNoi Investments Holdings Limited, Amersham Industries Limited, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company và Samsung VietNam Securities Master Investment Trust (Equity) dự kiến được phân phối tổng cộng 20 triệu cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Chứng khoán Vietinbank, MCK: CTS) cũng dự kiến được mua vào 2 triệu cổ phiếu của Taseco Land.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý III - IV/2025, sau khi hoàn thành việc đặt ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Nếu đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Taseco Land dự kiến tăng từ 311,85 triệu cổ phiếu lên 360 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ 3.118,5 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng.